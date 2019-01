RandomLevi – 11 évesen kezdte a videózást, most sikert sikerre halmoz a szombathelyi YouTuber

A szombathelyi Kovács Levente, ismertebb nevén RandomLevi 11 éves korában kezdett el videókat feltölteni a legnagyobb videómegosztó portálra, a YouTubera.

Levi jelenleg 15 éves, 4 év alatt pedig több mint 12.000 feliratkozót szerzett a csatornáján, ahova leginkább vlog videókat tölt fel. A tartalomkészítésről és sikereiről kérdeztük.

Mióta gyártasz tartalmat a YouTube-ra, és miért kezdted el?

2014.03.05-én hoztam létre a YouTube csatornámat, és rögtön, ugyanazon a napon fel is töltöttem az első videómat.

Legfőképpen azért kezdtem el tartalmat gyártani, mert nem volt hobbim, ehhez pedig még hozzátett az is, hogy unatkoztam. Már akkor is sok híres YouTubert néztem, úgyhogy magától értetődő volt, hogy mivel fogom tölteni a szabadidőmet.

Nagyon fiatalon kezdted a tartalomgyártást. Hogy nézel most vissza a régi videóidra?

11 éves voltam, amikor megcsináltam az első videómat. Azok az „ősrégi” videóim már nincsenek is fent, hiszen azóta már sokat tanultam és fejlődtem. Amikor azokat a videókat visszanéztem, mindig egyre rosszabbul éreztem magam. Persze az is én voltam, de azért én is jobban szeretem, ha csak olyan videókat látok a csatornámon, amiket szívesen megnézek mások is.

Melyik videódra vagy a legbüszkébb és miért?

Az „ÉN LESZEK A BEFUTÓ!” című videómra vagyok a legbüszkébb. Ez az a videó, amivel a tartalomgyártó karrierem alatt az első nagyobb eredményt értem el, hiszen ennek a videónak köszönhetően sikerült megnyernem egy pályázatot, és én lettem a diákolimpiai döntők hivatalos vloggere.

Sikert sikerre halmozol. Nemrég elérted a 10.000 feliratkozót, aztán pedig harmadik lettél a Vas megyei helytörténeti fotó- és filmpályázaton. Hogy éled meg ezeket a sikereket?

Természetesen borzasztóan örülök neki, hogy már ennyi embernek tetszik a munkásságom. Nagyon jó látni, hogy van értelme annak, amit csinálok. A Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban tanulok Mozgókép- és Animációkészítő szakon. A pályázatos eredményemnek szintén nagyon örülök, de ez a szakmai tanáraim, Horváth Tibor, Nagy Róbert és Vágvölgyi András nélkül nem sikerülhetett volna. Itt is szeretném megköszönni nekik a rengeteg segítséget.

Ezek az eredmények mindig adnak egy kis pluszt és motiválnak, hogy igen ez megy nekem, és ezt kell csinálnom. Remélem, hogy a jövőben is várnak még rám szép eredmények és sikerek.