Remekül sikerült az Ocho Macho legújabb klippje (Videó)

Mutatjuk, hogy mit alkotott a zenekar, nézze meg Ön is!

Mint ahogy arról már beszámoltunk, az elmúlt időszakban az Ocho Macho gőzerővel dolgozott, hogy elkészüljön legújabb dalukhoz – ami Az ég egy világon címet kapta – a videóklipp. A szombathelyi zenekar kedden megosztott belőle egy rövid részletet, sőt közös videónézésre is invitálta a rajongókat, ezzel is fokozva kíváncsiságukat. Vasárnap felszállt a fehér füst, és megjelent várva várt alkotás, amely már elérhető a legnépszerűbb videómegosztó portálon is. Íme: