Ayrton Senna családja is közreműködik a róla készülő új sorozatban

Az 1994-ben tragikusan elhunyt Forma-1-es autóversenyzőről, Ayrton Senna da Silváról készít nyolcrészes minisorozatot a Netflix.

A széria a háromszoros világbajnok személyiségét és családi kapcsolatait mutatja be – számolt be a The Variety című filmes portál.

A sorozat a brazil autóversenyző pályafutásának kezdetén veszi fel a fonalat, amikor Senna Angliába költözött, és egészen a tragikus imolai balesetig követi nyomon az eseményeket.

A nyolcrésze miniszériát a brazil Gullane cég (Az első áruló) készíti a Netflix számára, a néhai pilóta családjának aktív közreműködésével.

A nemzetközi helyszínek mellett az a Sao Pauló-i ház is megjelenik majd a sorozatban, ahol Senna felnőtt.

A tervek szerint 2022-ben debütáló sorozatot angol és portugál nyelven forgatják.

Borítókép: Ayrton Senna