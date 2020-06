Címlaplányból lett haditudósítót játszik Kate Winslet

Kate Winslet alakítja Lee Millert, a Vogue-címlapmodellből lett második világháborús haditudósítót egy készülő életrajzi filmben, amelyet Ellen Kuras rendez.

A Lee című film forgatókönyvét Liz Hannah írja Lee fia, Anthony Penrose könyve, a The Lives of Lee Miller alapján – számolt be róla a The Hollywood Reporter című filmes portál.

A független alkotás végigkíséri Millert, ahogy fotóriporterként felkeresi a második világháború frontvonalait és küldetésre indul, hogy leleplezze a náci Németországot. Egy árulás nyomán azonban kénytelen számot vetni saját múltjával is.

„Az Egy makulátlan elme örök ragyogása című filmen való közös munka óta beszélgetünk arról Kate-tel, hogy kellene valami közös projektet csinálnunk, ami igazán a miénk”

– írta közleményében Ellen Kuras. A tapasztalt hollywoodi filmoperatőr és rendező szerint a Lee tökéletes lehetőséget jelent erre a régóta várt közös munkára.

A filmkészítők betekinthettek a Lee Miller-archívumba, amely az amerikai fényképész és fotóriporter összes felvételét és naplóját tartalmazza.

A produkció munkálatai a tervek szerint 2021 tavaszán kezdődnek.

A filmet a Rocket Science finanszírozza és a Rocket Science International fogja képviselni az idén virtuális formában jelentkező cannes-i filmvásáron.

Winslet producerként, Hannah vezető producerként is részt vesz a film munkálataiban.

Borítókép: Kate Winslet Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas angol színésznő