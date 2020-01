Egy igazán zúzós estére készülhetnek a keményebb zenék rajongói

Az August Burns Red, a Motionless In White és a Bury Tomorrow adják majd egymásnak a színpadot június 16-án a Dürer Kertben.

Az August Burns Red legutóbb a Contellations lemezét elevenítette fel nálunk, a telt házas koncert után pedig a pennsylvaniai csapat úgy döntött, nyáron visszatér még egy kis aprításra. Az August Burns Red legutóbbi lemeze a 2018-as Phantom Anthem, melyről az Invisible Enemy Grammy-jelölést is kapott a Legjobb Metál Előadás kategóriában és karácsony előtt nem sokkal megjelentették a lemez akusztikus verzióját is.

A Motionless In White fehérre mázolt csapata öt év után játszik ismét Magyarországon. A metalcore banda sziklaszilárd alapokkal, állatias üvöltéssel, emelkedett refrénekkel hozza lendületbe a nyakcsigolyákat. A banda legutóbbi, Disguise lemezével érkezik, ami eddigi legkeményebb és leghipnotikusabb anyaguk: „Szerettünk volna egy komoly lemezt készíteni, nem titkolva az érzéseinket” – meséli Chris, a zenekar énekese.

„Nem beszélek a dolgaimról online vagy nyilvánosan. Helyette a dalszövegeket használom fel arra, hogy elmondjam mi zajlik az életemben, mit érzek. Kívülről úgy fest minden nagyszerű, de nagyon sokat kell közösen dolgoznunk és személyesen is a színfalak mögött.

Most minden a Disguise-on jelenik meg. Szerettem volna megmutatni a rajongóknak mi van a maszk mögött és hagyni, hogy megismerjék mi zajlik belül, ne csak a külsőt ismerjék.” Most a hazai rajongók is benézhetnek az álarc mögé.



A sort a Bury Tomorrow koncertje zárja. A brit banda az Egyesült Királyság legkelendőbb keményzenei „exportcikke”, népszerűségük itthon is koncertről-koncertre nő. A srácok pedig apait-anyait beletesznek, hogy megmutassák, pulzáló zenéjükkel rászolgáltak a bizalomra. A csapat legutóbbi lemeze a Black Flame, melynek szövegeit azok a történetek inspiráltak, melyeket a rajongók osztottak meg velük.

