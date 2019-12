Elhunyt Danny Aiello

A zenészként és énekesként is nagy sikereket elérő színész 86 éves volt.

Rövid betegség után, péntekre virradóra egy New Jersey-i kórházban meghalt Danny Aiello amerikai színész.

A 86 éves korában elhunyt színészt A keresztapa II., A jónevű senki, a Kojak, a Tisztesség ára, a Volt egyszer egy Amerika, a Kairó bíbor rózsája, a Holdkórosok vagy a Jákob lajtorjája című filmekben is láthatta a közönség, de színházban is játszott és számos televíziós produkcióban is szerepelt.

Aiello 35 éves korában jegyezte el magát a színészettel. Soha nem járt színiiskolába vagy egyetemre, első filmszerepét több ajánlat visszautasítása után vállalata el – emlékeztetett rá a The Hollywood Reporter.

Hatgyermekes olasz bevándorló családban született New Yorkban. Miután apja alig volt otthon, vak édesanyja nevelte fel őt és a testvéreit. Első filmszerepét 1973-ban a Bang the Drum Slowly című sportfilmben alakította Robert De Niróval együtt. Egy évre rá már A keresztapa II-ben játszotta a gengszter Tony Rosatót.

Egy interjújában 2011-ben arról beszélt, hogy rákbetegségben elhunyt színész fia, Danny Aiello III. halála után még fontosabb lett számára a színészet, mert ez némiképp el tudta vonni a figyelmét gyászáról. Gyönyörű hangja volt, ő énekelte Lasse Hallstrom Az igazi című romantikus drámájában a Fly Me to the Moon című számot. Több dzsesszalbuma is megjelent, köztük 2004-ben az I Just Wanted to Hear the Words című lemez, amely a kilencedik helyre jutott a Billboard dzsessz toplistáján. Sokan emlékeznek rá Madonna 1986-es zenés videójából: a Papa Don’t Preach című klipben ő játszotta az énekesnő apját.

Öt éve I Only Know Who I Am When I Am Somebody Else (Csak akkor tudom, ki vagyok, ha valaki más vagyok) címmel adta ki memoárját.

Feleségével, Sandyvel több mint 60 évig voltak házasok, négy gyermekük született.