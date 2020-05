Elhunyt Jerry Stiller színész, Ben Stiller apja

A 92 éves színész halála természetes okokból következett be – fűzte hozzá a fia.

Jerry Stiller az ötvenes években kezdte pályafutását feleségével, Anna Mearával együtt. Sokoldalú tehetségét tévésorozatokban és filmekben bizonyította. Játszott Walter Matthauval a Hajsza a föld alatt című (1974) thrillerben, és a Hajlakk című (2007) musicalben is. A humoristaként is közismert színész Married to Laughter címmel megjelent memoárjában vallott 2015-ben elhunyt feleségével közös életútjáról és pályájukról.

Jerry Stiller a második világháború után a Syracuse-i Egyetemen szerzett színészi diplomát, majd New Yorkba költözött. Miután megismerkedett Anna Meaával, 1953-ban már össze is házasodtak, együtt léptek fel az Ed Sullivan Show-ban és országszerte éjszakai bárokban. Számos filmben és tévéprogramban is együtt szerepeltek.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

