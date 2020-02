Első magyarországi klubkoncertjét adja a skót kultzenekar

Lassan negyedszázada készíti bájos, szellemes, több zsánert keresztező, szórakoztató, izgalmas és önazonos lemezeit különösebb megingások nélkül, magas színvonalon a Stuart Murdoch gitáros-énekes vezette skót Belle and Sebastian, az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie-zenekara

A zenekar június 23-án első magyarországi koncertjét adja az A38 Hajón. Igazi kultzenekar, igazi ínyenceknek való koncert. És egyébként az egyetlen klubkoncert, amelynek kedvéért a Belle and Sebastian kitérőt tesz nyári fesztiválturnéján.

Az együttes, mely nevét egy francia regény televíziós adaptációjától kölcsönözte, genezise igazi geek-sztori:

a Belle and Sebastian 1994-ben alakult Glasgow-ban tulajdonképpen az alapítók, Murdoch és Stuart David egyetemi projektjeként,

melynek gyümölcse az akkor kilenctagú zenekar első lemeze, a Tigermilk lett, amit stílszerűen az egyetem saját kiadója jelentetett meg.

A siker nyomán Murdochék egy rendes kiadóhoz, a Jeepster Recordshoz szerződtek, ott jelent meg az együttes négy következő lemeze 1998 és 2002 között (If You’re Feeling Sinister / The Boy with the Arab Strap / Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant / Storytelling). Ezekkel a gitárpopot, kamarapopot, klasszikus dalszerző-énekes hagyományt és folk-rockot keresztező zenekar a színtér egyik legfontosabb együttesévé emelkedett – akkor még a később (2002-ben) sikeres szólópályára lépő énekesnővel, Isobel Campbellel a soraiban.

Az egyre sikeresebb Belle and Sebastian 2002-ben a legendás angol indie-kiadóhoz, a Rough Trade-hez szerződött,

és már ott jelent meg egy évvel később a Dear Catastrophy Waitress című albuma, melynek zenei rendezője a sztárproducer, Trevor Horn volt, az album pedig nem meglepő módon az együttes addigi legpoposabb, legpolírozottabb hangzású lemeze lett, ám mindez jottányit sem rontott zenéjük minőségén. Két évvel később jött a folytatás, a Kaliforniában felvett, nyárias hangulatú The Life Pursuit, ami a hetvenes évekbe kalauzol vissza bennünket funkos, soulos, glames, szoft-rockos hatásaival és kompakt dalaival.

A 2010-es éveket a nyerő csapaton ne változtass-elv jegyében indította az együttes, hiszen ugyanott, Los Angelesben, ugyanazzal a producerrel, Tony Hofferrel vették fel a Belle and Sebastian Write About Love című nagylemezt. Ezt egy évvel előzte meg Stuart Murdoch God Help the Girl című, vendégénekesekkel készített kvázi-filmzenés projektje, melyből aztán le is vehetjük a kvázi előtagot, hiszen 2014-ben elkészült maga az ugyancsak a frontember által rendezett, hozzá tartozó film is.

A 2015-ben – a zenekar történetében legnagyobb szünet után – már egy újabb kiadónál, a Matadornál megjelent Girls in Peacetime Want to Dance újabb ízeket hívott be a Belle and Sebastian eddig is sokszínű világába, az elektropop stílusjegyeit, majd jött 2017-18-ban egy háromrészes EP-sorozat, a How to Solve Our Human Problems, amit tavaly követett a Belle and Sebastian legutóbbi sorlemeze, az együttes klasszikus hangzása felé kanyarodó Days Of The Bagnold Summer.

