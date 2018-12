Ezek a sztárok bújtak a Mikulás bőrébe

Vajon Kurt Russel, Tom Hanks vagy Billy Bob Thornton alakította a leghitelesebben a jóságos figurát?

Számos karácsonyi film készült már Father Christmas, vagy Santa Claus, tehát – az angolszász kultúrákban – Karácsony apóként vagy Télapóként emlegetett, mifelénk azért többnyire Mikulásként ismert, kedves, piros ruhás alak főszereplésével. Hollywood bemutatta már a kedves, jóságos, sőt, az olykor morcos (Tapló télapó), vagy épp kedvesen ügyefogyott arcát (Télapu) is, méghozzá ismert filmszínészek segítségével. Az Independent most csokorba gyűjtötte a leghíresebb Mikulás-alakításokat.

Billy Bob Thornton (Tapló Télapó)

Thornton Willie T. Soke-t játszotta a filmben, egy alkoholista, lecsúszott tolvajt, aki egy áruházban minden karácsonykor Mikulásnak ki adja magát azzal a céllal, hogy kirabolja azt. Ezzel nyilván távolról sem hasonlít az igazi Mikulásra, aki az erény példaképe, mégis fontos és szükséges alakítás ahhoz, hogy a filmtörténelembe egy kis gazemberség is kerüljön a karácsonyi filmek örömtörténetei közé.

Tom Hanks (Polar Expressz)

Hanks a popkultúra egyik legapaibb figurája, úgyhogy csak idő kérdése volt, hogy a jóságos Karácsony apó bőrébe is belebújjon. A Télapó ugyanakkor csak az egyik szerep a hat közül, amit a színész ebben a filmben megformált.

Paul Giamatti (Télbratyó)

Giamatti meglehetősen valószínűtlen választás volt Mikulásnak, hiszen még negyven éves sem volt, amikor erre a vígjátékra castingolták. Egyszerűen nem volt meg az az „idősbácsis” arca hozzá, ami azt tette volna lehetővé, hogy hitelesen formálja meg az áruházi Mikulástól az igazi Mikulásig jutó szerepet.

Ed Ivory (Karácsonyi lidércnyomás)

Annak ellenére, hogy agyagból készült, Ivory Mikulása igazán realisztikusra sikerült: megvolt hozzá a nagy pocak és a hatalmas fehér szakáll is. Igaz, hogy Karácsony apónak nem volt valami könnyű dolga ebben az animációban, ugyanis elrabolta egy ábrándokat dédelgető csontváz, sőt, az élete is veszélyben forgott.

Kurt Russel (Christmas Chronicles – Karácsonyi krónikák)

Igazán friss alkotás a Christmas Chronicles: 2018. november 22-én debütált a Netflixen. Russel egy igen karizmatikusra sikerült Mikulás-figurát hoz, belecsempészve némi rock and rollt a karakterbe: bluest hallgat, bőrcuccokat hord puha bársony helyett, és még az álhírek fogalmával is tisztában van.

David Huddleston (Ki segít a Mikulásnak?)

Huddleston Mikulása az X-generációsoké: a film azokat a hagyományos történeteket tárja fel, mint a Télapó Északi-sarkra költözése, a rénszarvasok szárnyra kelésének története, vagy épp annak módja, ahogy a jóságos ajándékozó ki- és bemászik a házak kéményein.

Tim Allen (Télapu)

Tim Allen lehet az első, akinek arcáról tényleg a Mikulás ugrik be a millenniumi generációnak. A film a télapó mítosza mellett a kemény realitásokkal is szembesít, hiszen a történet úgy indul, hogy Scott, az elvált apa kénytelen átvenni a pocakos piros ruhás jótevő „munkáját”. Az alakítás azonban annyira jól sikerült, hogy a film második epizódjára is fölkérték a színészt.

Edward Asner (Mi a manó?)

Bár Asnernek nem jut sok idő a filmvásznon, amikor szerephez jut, akkor a legszebb élményeket garantálja közönségének. A fizikum szempontjai felől is ő tekinthető az egyik leghitelesebb Mikulásnak: a „kötelező” elemek mellett van benne egyfajta „vihartvertség”, mely alapján valóban hihető, hogy évszázadok óta saját kézzel gyártja a gyerekeknek az ajándékokat az Északi-sarkon.

Richard Attenborough (Csoda New Yorkban)

Independent értékelése szerint Attenborough az, aki a legjobban beleillik a Mikulás szerepébe. Az 1947-es film felújítása 1997-ben érkezett a mozikba, és ekkor derült ki, hogy melyik színész tudja leginkább visszaadni a Mikulás szerethető figuráját. Ez az a karácsonyi történet, amire nem tudtuk, hogy ekkora szükségünk van: a magát Mikulásnak valló férfi bírósági tárgyalásáról szóló történet több hitelességi kérdést vet fel, mint az eddig említett filmek összesen – ugyanakkor ez a film viszi közönségét a legközelebb a karácsony lényegéhez. Emellett megmosolyogtató pillanatokban is gazdag: láthatjuk például, ahogyan egy jogász bőszen az asztalára csap, és azt kiáltja: Szeretném, ha a bíróság a saját szemével láthatná, ahogy Kringle úr rénszarvasokat röptet!

