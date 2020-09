Ezek voltak Diana hercegné utolsó szavai

Megszólalt az a tűzoltó, aki hosszú percekig küzdött Diana hercegné életéért, amikor 23 évvel ezelőtt autóbalesetet szenvedett Párizsban – írja a Daily Star nyomán a Bors. Xavier Gourmelon bevallotta, fogalma sem volt, „ki az a szőke nő az autó hátsó ülésén”.

Azt gondolta, a nő nincs közvetlen életveszélyben, mivel eszméleténél volt és nyitva volt a szeme is. Csak a mentősöktől tudta meg később, hogy a sérült nem más, mint Diana hercegné, akit a világ csak a szívek királynőjének hívott.

A tűzoltó próbálta nyugtatni a sérült hercegnét, végig fogta a kezét, amíg kiemelték a roncsok közül.

