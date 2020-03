Gordon Ramsay megmutatja, hogyan kell kezet mosni (videó)

A sztárséf is csatlakozott azokhoz a hírességekhez, akik videóban mutatják meg, hogy a koronavírusos járvány idején hogyan mossanak alaposan kezet.

A koronavírus a világon szinte mindenhol felütötte a fejét. Világszerte több százezren fertőződtek meg. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) néhány napja indította el a #safehandschallenge kihívást, amellyel arra buzdítja az embereket, hogy osszanak meg videót arról, ahogy kezet mosnak – írja a mindmegette.hu.

A kihíváshoz sok híresség, köztük Gordon Ramsay is csatlakozott. A sztárséf milliókat tanított meg főzni, most pedig kezet mosni. Ramsay több közösségi oldalon is megosztotta a videót.

Volt, aki üdvözölte, hogy ilyen filmet még nem látott a sztárséfről, volt aki viszont azt írta neki, nem gondolta volna, hogy a kézmosásról oktatóvideót kell készíteni. Pedig most fokozottan figyelnünk kell arra, hogy naponta többször is mossunk kezet.