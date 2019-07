Hugh Jackman segített a lánykérésben (videó)

Általában nem szokott ehhez hasonló akciókban részt venni a sztár, de most megesett a szíve egy kétségbeesett férfin.

Az ausztrál sztár a napokban, a The Man. The Music. The Show című műsorának egyik fellépésén egyszerűen fogta magát, és lesétált a színpadról, majd átnyújtotta a mikrofont a 25 éves Joe Kripalnak, aki szerelméhez, Sanaa Ahmedhez fordulva féltérdre ereszkedett, majd megkérte a kezét – írja a Bors.

Most komolyan: lehet egy olyan lánykérésre nemet mondani, amit maga Hugh Jackman támogat? Ugye, hogy nem!

A nem mindennapi jelenetet természetesen rögzítették, az utókor legnagyobb örömére: