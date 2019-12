Januárban Magyarországra várják Paul McCartney-t

A The Bits személyesen hívta meg a hajdani Beatles-tagot.

Paul McCartney-t, a Beatles együttes egykori basszusgitárosát és a rocktörténelem minden bizonnyal egyik legsikeresebb zeneszerzőjét Budapestre várják januárban – adta hírül a The Bits.

A budapesti Akvárium Klubban ugyanis január 18-án a Let It Be című, utoljára kiadott Beatles album 50. évfordulóját ünneplik a magyar Beatles rajongók. Az ünnepi alkalmon a The Bits, Magyarország legnépszerűbb, autentikus felállásban játszó Beatles emlékzenekara szólaltatja meg az 50 éves nagylemez legjobb dalait és debütál Let It Be Forever című új műsoruk egy nagyszabású show keretében.

Derecskei Zsolt a The Bits zenekarvezetője elmondta: „Egyetlen kézfogásra vagyunk Paul-tól. Évek óta baráti kapcsolatot ápolunk Paul McCartney legendás, hegedűalakú basszusgitárjának készítőivel, a Höfner gitárgyárral, így személyesen tudtuk őt meghívni.

Nick Wass, a Höfner cég marketingigazgatója rendszeresen tartja a kapcsolatot vele és segített eljuttatni az üzenetünket Paul-nak. Tudjuk, hogy megkapta a meghívást és nagyon várjuk a válaszát.”

A zenekar jelezte, ahogy megkapják Paul McCartney visszajelzését, mindenkit tájékoztatnak honlapjukon és Facebook oldalukon.

