John Mayall visszatér Magyarországra

Az idén 85 éves legenda most ismét Európai turnéra indul.

A brit blues zene atyjaként emlegetett gitárhős ismét Magyarországra érkezik. Az idén 85 éves legenda március 19-én játszik majd az Akvárium Klubban.

John Mayall zenekedvelő családban született Manchesterben, apja jazzgitáros volt, akinek lemezgyűjteménye jelentős szerepet játszott zenei ízlésének irányításában. 1965-től készít lemezeket, az általa alapított John Mayall & the Bluesbreakersben olyan hírességek fordultak meg, mint például Eric Clapton, Peter Green, Jack Bruce, John McVie, Mick Fleetwood vagy Mick Taylor.

Az idén 85 éves legenda most ismét Európai turnéra indul, amire elkíséri Carolyn Wonderland, elképesztő tehetségű gitáros is, illetve vele tart Greg Rzab, basszusgitáros és Jay Davenport dobos is, akik a John Mayall Band állandó tagjai.

John Mayall sajtóközleményben beszélt az európai turnéjáról, amiben azt ígéri, 2019-re már a boltokban lesz új lemeze, amin kedvenc gitárosai is szerepet kapnak, többek között Joe Bonamassa, Carolyn Wonderland – aki a turnéra is elkíséri – Todd Rundgren, Larry McCray, Alex Lifeson és Steven Van Zent. Az album a Nobody Told Me címet fogja viselni.

John Mayall ezzel a lemezzel élőben is megmutatja majd március 19-én budapesti közönségének, hogy a blues talán erősebb, mint valaha.

