Johnny Depp és Agnieszka Holland új filmje is szerepel a Berlinalén

Johnny Depp Minamata és Agnieszka Holland Charlatan című filmjének világpremierje is a februári 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon lesz – jelentették be kedden a szervezők.

„Agnieszka Holland és Johnny Depp a filmművészet két olyan idolja, akik nemcsak a múltról, hanem a jelenről is beszélnek”

– hangsúlyozta Carlo Chatrian, a Berlinale művészeti igazgatója.

Johnny Depp Minamata és Agnieszka Holland Charlatan című filmjét a fesztivál Berlinale Special programjában mutatják be.

Mint Chatrian megjegyezte, ez a nemzetközi filmmustra legsokoldalúbb szekciója. A szekció produkcióit a fesztivál különböző helyszínein vetítik. A válogatásban szerepel még a néhai izlandi filmzeneszerző, Jóhann Jóhannsson Last and First Men című dokumentumfilmje, a Hillary című amerikai dokumentumfilm-sorozat és a kínai Csia Csang-ko Swimming Out Till The Sea Turns Blue című dokumentumfilmje is.

A Minamata a háborús fotósról, W. Eugene Smithről szól, aki Japánba utazott, hogy a partvidék közösségeit látogatva dokumentálja a higanymérgezés hatását.

Agnieszka Holland lengyel rendezőnő Charlatan című filmje is megtörtént eseményeken alapul: egy rendkívüli képességekkel bíró cseh gyógyító és gyógynövényszakértő, Jan Mikolásek életét mutatja be, aki az ötvenes évek totalitárius világában vállalta hivatását.

Jóhannsson, akinek A mindenség elmélete és a Sicario – A bérgyilkos című filmekhez komponált zenéje is Oscar-jelölést kapott, két évvel ezelőtt Berlinben hunyt el 48 évesen. A Last and First Men című dokumentumfilmjének narrátora Tilda Swinton.

A Berlinale teljes programját január végéig hozzák nyilvánosságra.

A filmfesztivált február 20. és március 1. között rendezik meg.

Borítókép: Johnny Depp amerikai színész