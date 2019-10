Jövőre együtt koncertezik nálunk a Papa Roach és a Hollywood Undead

A két banda rajongói már régóta várják ezt a fellépést.

A Jövőre ismét önálló koncerttel érkezik Magyarországra a hard rock metált játszó kaliforniai Papa Roach, amely a szintén amerikai, rock-metál stílust képviselő Hollywood Undead társaságában lép fel 2020. március 4-én a Papp László Budapest Sportarénában.

A Papa Roach Last Resort című dalának kezdő ütemei szinte mindenki fülébe beleégtek, aki a 2000-es években hallgatott zenét. A kaliforniai csapat az elmúlt 25 év alatt sorra szállította a slágereket, köztük volt a She Loves Me Not, a Getting Away With Murder, a Scars, az American Dreams vagy a Kick in the Teeth.

Kétszer jelölték őket Grammy-díjra és húszmilliónál is több eladott lemezt jegyeznek – közölte a szervező New Beat és Dürer Kert kedden az MTI-vel.

A zenekar idén jelentette meg tizedik stúdióalbumát, a Who Do You Trust?-ot, amelyből a nyári soproni VOLT Fesztiválon kaphattak ízelítőt a rajongók. Jövő tavasszal egy teljes Aréna-show keretében mutatja be az anyagot és régi slágereit a Papa Roach.

Az együttes előtt a szintén erős magyarországi rajongóbázissal rendelkező Hollywood Undead fog játszani, amely a napokban jelentette meg Already Dead című számát. A Los Angeles-i raprock csapat szintén több millió lemezt adott már el világszerte, 2015-ben a Sziget fesztiválon ünnepelte tízéves fennállását. A hattagú, általában maszkokba bújó Hollywood Undead eddig öt stúdiólemezt készített.

Ez a turné régóta esedékes. A rajongók jó ideje kérik, hogy csináljunk közös koncertsorozatot a Hollywood Undeades srácokkal

– idézte a közlemény Jacoby Shaddix-et, a Papa Roach énekesét. A Papa Roach-ban mellette Jerry Horton gitározik és vokálozik, Tobin Esperance basszusgitározik, programoz és vokálozik, Tony Palermo pedig dobol.

Borítókép: a Hollywood Undead zenekar egyik tagja a 2018-as Nova Rock fesztiválon