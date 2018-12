Kaliforniában látta vendégül magyar edzőjét Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger négy hónapig élvezte a ma­gyarok vendégszeretetét, miközben a Terminátor hatodik részét forgatta, ám nem lehet azt mondani, hogy ne lenne hálás típus.

Pár napja ugyanis éppen Szedlacskó Ádámot látta vendégül Kaliforniában, a férfit, aki a forgatások alatt nemcsak edzőként segítette őt a Flex Gymben, de barátként is mellette állt a mindennapokban. Ádám párjával és gyermekével együtt az elmúlt hetekben életre szóló élményekben részesült.

– mesélte a Borsnak a napfényes nyugati partról a budapesti edzőterem-tulajdonos, aki maga sem hitte volna, hogy a korábbi fu­tó ismeretségből egy valódi barátságot köt a 71 esztendős legendával.

Életem élményei ezek, de az még elképesztőbb, hogy ezt milyen szeretettel és odafigyeléssel kapom tőle. Arnold nagyszerű házigazda és barát, nagyon hálás vagyok neki. Büszkén mu­tatta meg az akkumulátorokkal foglalkozó céggel közös projektjében átalakított elektromos Hummerjét, de voltunk tankot vezetni is, ugyanis Arnoldnak van egy saját tankja is, amit az egyik hatalmas telkén mutatott meg. Ráadásul ez az a tank, amit katonaként vezetett, tehát érzelmileg is kötődik hozzá. Egy valóra vált fantáziában érzem magam, voltunk Arnold karácsonyi buliján is, amit a házában tartott. Mondta nekem, hogy a barátság olyan, mint egy szerződés a cowboyok között, és ezt én nem is akarom megszegni, ha már ennyi élményt köszönhetek neki.