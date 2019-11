Kipakolt a pletykás nagybácsi Meghan hercegnéről

Harry herceg feleségét ezúttal Mike Markle vette a szájára, aki szerint Meghan mára úgy felkapaszkodott, hogy szóba sem áll velük – írja a Bors.

Pedig Mike szerint ő volt az, aki diplomáciai kapcsolatai révén az USA argentínai nagykövetségének sajtóosztályán jó álláshoz juttatta az akkor még húsz­éves mostani hercegnét, aki ennek köszönheti, hogy beindult a karrierje. A pletykás nagybácsi szerint igazak lehetnek azok a hírek is, miszerint Meghan elviselhetetlen a palotában a sze­mélyzetnek, szerinte ez ugyan­is nagyon jellemző rá.

– nyilatkozta az apai ághoz tartozó nagybácsi, aki jelenleg egy floridai lakóparkban él.

Mike szerint Meghant az apja kényeztette el, már kiskorában hercegnőként bánt vele, testvéreinél sokkal többet foglalkozott vele. A nagybácsi arra is megtalálta a megoldást, hogy miért nincs jóban a két hercegné, Meghan és Katalin. Szerinte éppen az, ahogy Meghan a családjával bá­nik, nem tetszik Katalinnak. A sok sárdobálás után pedig csak kibújt a szög a zsákból, hogy mikor is sértődött meg ennyire Mike. A nagybácsi, mint Meghan sok más rokona, nem lehetett jelen az esküvőn, unokahúga ugyanis nem hívta meg.

Végül is nem zavar annyira, sokunkat nem hívott meg. Be sem tehetjük a lábunkat a palotába, minket oda sem hív senki. De én nem írok neki levelet, neki kell megtennie az el­ső lépést. Azért is furcsa, hogy engem nem hívott meg, mert többet tettem érte, mint bárki más