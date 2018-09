Lecsó, bor, Balaton: Csopakon járt Schwarzenegger

A Terminátornak a munka mellett pihenésre is jutott ideje.

Arnold Schwarzenegger a Terminátor újabb részének forgatása miatt érkezett nyár közepén Magyarországra, de a balatoni Szent Donát Birtokon tűnt fel a napokban – írta a likebalaton.hu.

Főleg bort kóstolt, de a Szent Donát Birtok Facebook oldala szerint a pincében is körülnézett. „A nap vendége… – Azt hallotta, hogy a Balatont látni kell, ezért két forgatás között leugrott egy jó lecsóra és egy pohár Csopakira. Kedvence, a Szent Donát #parcella #olaszrizling után a pincét is meg kellett néznie.” – írják posztjukban a csopaki borászok, akik egy közös képet is készítettek a sztárral.

A nap vendége… – Azt hallotta, hogy a Balatont látni kell, ezért két forgatás között leugrott egy jó lecsóra és egy… Gepostet von MÁRGA – Szent Donát Borkúria am Freitag, 7. September 2018

Borítókép: Facebook / MÁRGA – Szent Donát kúria

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS