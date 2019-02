Megfizetett a fogyásért Anne Hathaway

Nem tudott semmit a gyors diétáról, tudatlansága miatt viszont komoly tünetei lettek.

A 36 éves amerikai színésznő, Anne Hathaway a People magazinnak nyilatkozott, melyben kitért a 2012-es esztendőre is, amikor is a Nyomorultakat forgatták. A szerep kedvéért 11 kilót kellett leadnia, és ez egyáltalán nem ment könnyen számára – számolt be róla a hirado.hu.

„Két hetem volt a fogyásra” – emlékezett vissza Hathaway.

„Semmit se tudtam a fogyókúráról, soha nem volt rá szükségem. Az agyammal vettem hát rá magam, de meg is fizettem a tudatlanságom árát. Idegessé és beteggé váltam, azt sem tudtam hol vagyok. Hosszú időbe telt, mire visszanyertem fizikai és mentális valómat. Ráadásul közel abban az időben házasodtam és lettem 30 éves. Ez így egyben pedig soknak bizonyult.”

A magas, vékony, mégis formás színésznő soha nem volt olyan helyzetbe kényszerítve, mint a Nyomorultak kapcsán. A helyzetet nem lehetett egyébként megúszni, nem rendezői kötekedés volt tehát a kérés, hanem a szerepe szerint TBC-ben meghaló Fantine testsúlyát valóban drasztikusan lejjebb kellett vinni.