Meghan Markle alaposan megregulázta Harry herceget

Teljesen átalakította a herceg étkezését.

Meghan Markle egészséges életmódra fogta Harry herceget. A brit királyi család tagja búcsút intett az alkoholnak, a pizzának, és a hamburgernek. Sussex hercegnője pedig gondoskodik arról, hogy minél egészségesebb ételeket egyen helyette. – írja a Mindmegette.

Harry herceg és Meghan Markle még csak randiztak, amikor az amerikai színésznő bátor lépésre szánta el magát. A brit lapok beszámolója szerint Meghan nem tartotta helyesnek Harry herceg étkezési szokásait, ezért lecserélte a hűtőszekrényének a tartalmát.

Harry búcsút inthetett az alkoholnak, helyette csak zöld smoothie-t talált a hűtőben és kedvenc ételei helyét pedig elfoglalta a hummusz, a chiapuding, vagy a sárgarépa.

Andrew Morton szerint, aki Meghan – Hollywoodból a Buckingham-palotába címmel könyvet írt a hercegnéről, Meghan Markle imád főzni, szereti a kulináris élvezeteket, de odafigyel arra is, hogy minél egészségesebben étkezzen. Az első gyermekét váró sussexi hercegné elsősorban növényi alapú ételeket eszik, húst szinte alig. Ebédre salátát és sok zöldséget fogyaszt. A fehérjét pedig olyan szuperélelmiszerekből pótolja, mint a bab vagy a csicseriborsó.

Meghan Markle egyébként a tavaly májusi esküvőjük előtt is diétára fogta a herceget. Bennfentesek szerint Harrynek egyáltalán nem okozott gondot az életmódváltás. Amellett, hogy egészségesebben étkezik, a sportra is rákapott. Edzőterembe jár és felesége hatására még a jógát is kipróbálta, ami egyre jobban tetszik neki.

Borítókép: Harry herceg és Meghan Markle egy kóstolón Ausztráliában / ANDY BROWNBILL / POOL / AFP