Megszólalt a stúdió a Harry Potter-sorozatról

A rajongókat régóta lázban tartják egy esetleges tévésorozatról szóló pletykák.

Többször is felröppentek hírek arról, hogy a Warner Bros egy Harry Potter-előzménysorozaton dolgozik, de a stúdió most tisztába tette a dolgokat: nincsenek ilyen terveik – számol be róla az Origo.

A Warner Bros. a The Leaky Cauldron nevű rajongói oldalnak reagált a pletykára, miszerint érkezik a tévébe egy sorozat, amely a Harry Potter világában játszódik.

Kiderült, hogy a stúdió nem dolgozik semmi ilyesmin, eszük ágában sincs a képernyőre átvinni a történetet.

Korábban a filmek két színésze, James és Oliver Phelps is úgy nyilatkozott, hogy rossz ötletnek tartana egy tévés adaptációt.

A rajongóknak így egyelőre meg kell elégedniük a Legendás állatok-filmekkel, illetve a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színdarabbal.

Borítókép: Jelenet a Harry Potter és az azkabani fogoly című filmből