Mindenkit megérint ez a karácsony üzenetét hirdető klip (videó)

A Gentri szívfacsaró kisfilmje az Oh, Holy night című, világszerte ismert sláger feldolgozásához készült.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

A három fiatalember igényes átiratban szólaltatja meg a kedvelt dalt, mégsem ez a legmeghatóbb része a produkciónak. A dal klipjében egy rendezett életű, szimpatikus család egy hajléktalannal találkozik, aki a segítségére siet a családapának. A férfi – és a családja is – most először fordul valós figyelemmel a náluk elesettebbek felé, bár tanácstalanok azzal kapcsolatban, hogy is segíthetnének. A történet egy hajléktalanszállón zárul, egy annál is sokkal elevenbe vágóbb jelenettel, mint amit elképzelnénk.

Borítókép: részlet a Gentri együttes Oh, holy night című klipjéből. Forrás: Youtube

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS