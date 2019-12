Nagyon ütős koncertévnek nézünk elébe

Mások mellett a Slipknot, Santana, Lenny Kravitz, Chick Corea, Damon Albarn, Nick Cave, Céline Dion, a System of A Down, James Blunt, a Pearl Jam, az Aerosmith és a Simply Red is fellép jövőre Magyarországon.

Január 11-én a népszerű Boban Markovic újévi estje hallható a Várkert Bazárban, 18-án Lost Frequencies belga dj az Akvárium Klubban lép fel, másnap Vinnie Moore a Dürer Kertben zenél. A Sabaton 22-én a Budapest Sportarénában hallható, a Dürerben Michael Malarkey színész-zenész 27-én, az Equilibrium 28-án, a Darkest Hour pedig 29-én ad műsort.

Február 4-én Slipknot-koncert lesz a Sportarénában, 5-én a Uriah Heep a Barba Negra Music Clubban lép fel. 8-án a Dream Theater a Sportarénában zenél, 13-án a német énekesnő, Ute Lemper a Müpában lesz, míg a DAS EFX a Dürerben. A szörnymaszkos Lordi 16-án a Barba Negrában koncertezik, 20-án a Five Finger Death Punch a Megadeth társaságában lép fel a Sportarénában, míg ezen a napon a Hammerfall a Barba Negrában, a KCL nemzetközi dzsessztrió a Müpában lesz. Február 23-án a francia Alcest az A38-on, 26-án a Gost a Dürerben lép fel, 29-én a Milky Chance lép fel az Akváriumban.

Március 3-án lesz a francia sanzonénekesnő, Mireille Mathieu koncertje a Sportarénában, míg Kelis az Akváriumban lép fel. 4-én a Papa Roach és a Hollywood Undead az Arénában, az indiai Debashish Bhattacharya a Müpában játszik, a Dürerben lép színpadra 10-én a norvég Kvelertak, 15-én pedig a lengyel Riverside a Barba Negrában. Március 18-án Che Sudaka az A38-on, az Anathema az Akváriumban játszik, 19-én a gitárhős Carlos Santana kilenc év után tér vissza a Sportaréna színpadára, és ezen a napon Richie Ramone (ex-Ramones) a Dürerben lép fel. Március 21-én Sigala brit dj pakolja a lemezeket az Akváriumban, 24-én a dzsesszlegenda, Chick Corea Trilogy-ja a Müpában hallható, a holland Kensington 28-án az Akváriumban, másnap ugyanott az amerikai Ghostemane rappel.

Április első napján lép az Aréna színpadára James Blunt, míg Duda Tassa & The Kuwaitis a Müpában zenél. A gothic rock brit óriása, a Mission 2-án és 3-án is koncertet ad a Dürerben, 6-án az ausztrál Parkway Drive az Arénában zenél. Április 13-án a svájci Gotthard játszik a Barba Negrában, 20-án a Carl Palmer Band, az ELP egykori dobosának formációja az A38-on lép fel, 29-én az ír Clanned az Akvárium Klubban, az Avishai Cohen Trio a Müpában koncertezik, a finn countrycsapat, a Steve’n’Seagulls pedig a Barba Negra Trackben lesz.

Május 1-jén Jarboe, a Swans egykori énekesnője lép fel a Dürerben, másnap a Kosheen a Barba Negra Trackben ad koncertet, 4-én a Sofi Tukker a Budapest Parkban hallható. 8-án a francia Cyrille Aimée énekel a Müpában, a gitáros Joe Satriani a Barba Negra Trackben lép fel. Május 20-án a világhírű Blur vezetője, Damon Albarn „The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” elnevezésű projektjével koncertezik a Müpában, 28-án Lara Fabian az Arénában énekel, a punk alapcsapata, a Subways a Dürerben, a One Direction egyik tagja, Harry Stiles pedig 31-én az Arénában lép fel.

Június 2-án lesz a Nick Cave & The Bad Seeds várva várt koncertje a Sportarénában, másnap a metál sztárcsapata, a Deftones a Budapest Parkban zenél, 4-én pedig a tinik korábbi kedvence, a 5 Seconds of Summer lesz ugyanott. Céline Dion világhírű kanadai énekesnő június 7-én az Arénában első alkalommal lép magyar színpadra, 9-én az Arénában a Korn játszik. 13-án német technocsapat, a Scooter a Budapest Parkban zenél, ahol másnap a Billy Talent hallható, a világhírű kanadai rockgitáros, Devin Townsend 15-én az A38-on zenél. Június 17-én napjaink egyik legjobb rock/metál zenekara, az amerikai System of A Down az Arénában 21 év után lép ismét hazai színpadra, két nappal később a nyolcvanas évek sztárja, Bonnie Tyler a Barba Negra Trackben énekel.

Júliusban négy rockikon is a Budapest Sportaréna színpadára lép: 13-án a Judas Priest, 15-én a Pearl Jam (1996 után), 16-án a Kiss, 24-én pedig az 50 éves Aerosmith (1994 után). A hónap végére is marad rockcsemege: 31-én Philip H. Anselmo (ex-Pantera) az Illegalsszal a Barba Negra Trackben játszik. A jövő őszi kínálat már ismert koncertjei közül kiemelkedik a Pixies-é a Budapest Parkban (szeptember 2.), Thomas Anders a Budapest Parkban lép fel (szeptember 12.), a Sportarénában a Helloween (október 19.), a Simply Red (november 23.) és a Nightwish (december 7.).

Fesztiválok

A fesztiválok sorát a GetCloser Jazz Fest nyitja március 4. és 8. között a MOMKultban (Erik Truffaz Quartet, Richard Bona & Alfredo Rodriguez feat. The Pocket Queen, Lithium). Június 10-től 14-ig lesz az alsóörsi Open Road Fest, a Fishing on Orfű június 17-től 20-ig tart, július 1. és 4 között a soproni Telekom VOLT Fesztivál (Lenny Kravitz, Marshmello). Július 8-tól 12-ig rendezik a Balaton Soundot Zamárdiban (Martin Garrix, Dimitri Vegas + Like Mike, Kygo), 6. és 11. között a Rockmaratont a dunaújvárosi Szalki-szigeten (Accept, Cockney Rejects), július 14-tól 18-ig a VeszprémFestet (Dido), 15-től 20-ig az EFOTT-ot Velencén.

Július 17-től 26-ig lesz a 30. Művészetek Völgye a Káli-medencében, az Ozora Fesztivál július 20-tól 26-ig, az Ördögkatlan július 28-tól augusztus 1-ig, a székesfehérvári Fezen (Anthrax, Death Angel, Amon Amarth) július 29-től augusztus 1-ig tart. A Sziget fesztivált augusztus 5-től 11-ig rendezik meg jövőre, Zamárdiban a Strand fesztivált (Parov Stelar, Timmy Trumpet, Martin Solveig) augusztus 18-tól 22-ig, a Fekete Zaj augusztus 19-től 22-ig lesz a Mátrában, a B.my.Lake 19-től 23-ig Zamárdiban, a Szegedi Ifjúsági Napok (John Newman) augusztus 26-tól 29-ig. Jövőre (2015 után) újra Budapesten lesz a Womex, a világzenei expo, amelyet október 21-től 25-ig rendeznek meg.

Borítókép: az Aerosmith tagjai, Steven Tyler és Joe Perry egy New York-i koncerten