Negyvenéves minden idők egyik legismertebb rocklemeze

Az AC/DC első olyan lemeze volt, amin már nem Bon Scott volt az énekes, hanem Brian Johnson.

Az 1973-ban, Sydneyben alakult AC/DC skót, angol és ausztrál tagokból tevődött össze. Énekesük az a Bon Scott volt, akihez olyan legendás slágerek fűződnek, mint a High Voltage, a Let There Be Rock, a Dirty Deeds Done Dirt Cheap vagy a mai fiatalok körében is reneszánszát élő világsláger, a Highway to Hell – írja a hirado.hu.

Bon Scott tragikus halála arra sarkallta a Young testvéreket, Angust és Malcolmot, hogy új énekessel folytassa a banda, így került képbe az angol Brian Johnson, akivel 1980. július 25-én kijött a Back in Black lemez, minden idők egyik legtöbb példányszámban elkelt albuma.

A lemez zseniális nótákból áll, de az maximum arra lett volna elegendő, hogy az a megszokott rajongói kör vásárolja meg, amely Ausztráliában ötszörös, Amerikában hétszeres platinastátuszt jelentett eladásban, mint az előző évben még Scott-tal kijött Highway to Hell.

Azonban a tragédia olyannyira az AC/DC-re irányította a szélesebb rockközönség figyelmét, hogy Ausztráliában tizenkétszeres, Amerikában pedig huszonötszörös (!) platina státuszt, azaz 25 millió eladott lemezt jelentett. Ez világviszonylatban 50 millió darabra becsült kereskedelmi siker.

A lemezről leginkább a címadó dal és a You Shook Me All Night Long volt a két legsikeresebb kislemez. A zenei producer pedig az a Mutt Lange volt, aki később olyan sztárokkal dolgozhatott e munkája révén, mint Bryan Adams, a Def Leppard vagy Shania Twain, akit később feleségül is vett.