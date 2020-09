Nicolas Cage igazán őrült figurát játszik az első tévésorozatában

A színész a Tiger King-ből ismert Joe Exoticot fogja alakítani.

Az Amazon fogja bemutatni Nicolas Cage első tévés projektjét, amelyet a Netflix sikeres dokumentumsorozata, a Tigrisvilág (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness), illetve a Texas Monthly egyik terjedelmes cikke, a Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild ihletett.

Mindkét alapanyag hőse az excentrikus Joe Exotic, egy drogfüggő, fegyvermániás alak, aki egykori állatkert-tulajdonosként tigrisekkel birkózott, amíg állatkínzás miatt el nem ítélték – aztán pedig azért is börtönbe zárták, mert bérgyilkost küldött egy riválisára.

Az idén márciusban bemutatott dokumentumsorozat – amelynek előzetese fent látható – óriási siker lett, tíz nap alatt közel 35 millió nézőt vonzott, az Egyesült Államokban nyilvános vitát is indított, amibe több híresség beszállt.