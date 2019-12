Oscar-díjas lehet az Akik maradtak

Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása is szerepel a legjobb nemzetközi film Oscar-díjára esélyes művek szűkített listáján – közölte az amerikai filmakadémia keddre virradóra Los Angelesben.

A listán szerepel még a cseh Festett Madár (The Painted Bird), az észt Truth and Justice, a francia Nyomorultak (Les Misérables), az észak-macedón Mézkirálynő (Honeyland), a lengyel Corpus Christi, az orosz Beanpole, a szenegáli Atlantics, a dél-koreai Élősködők (Parasite) és a spanyol Fájdalom és dicsőség (Pain and Glory) című film.

Az amerikai filmakadémia idén 93 alkotásból választotta ki a szűkített listán szereplő 10 művet, amelyből majd kikerülnek a kategória végső jelöltjei.

Az Akik maradtak F. Várkonyi Zsuzsa Férfiidők lányregénye című könyve alapján készült Hajduk Károly és Szőke Abigél főszereplésével. A forgatókönyvet Tóth Barnabás és Muhi Klára írta, az operatőr Marosi Gábor, a vágó Mógor Ágnes volt, a producerek Mécs Mónika és Mesterházy Ernő.

A legjobb nemzetközi – korábban legjobb idegen nyelvű – film kategóriájában 1956 óta ad át Oscar-díjat az amerikai filmakadémia. Eddig két magyar film, a Szabó István rendezésében készült Mephisto és a Nemes Jeles László rendezte Saul fia diadalmaskodott e kategóriában.

A jelölteket január 13-án ismertetik, a 92. Oscar-gálát 2020. február 9-én rendezik a hollywoodi Dolby Színházban.