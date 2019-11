Robert De Niro életműdíjat kap a hollywoodi színészcéhtől (videó)

A Screen Actors Guild (SAG) kedden jelentett be, hogy január 19-i díjátadó ceremóniáján De Niro veheti át a pályafutását elismerő díjat.

A SAG közleménye kiemelte, hogy

De Niro filmjeiben és televíziós produkcióiban is nagyszerű alakításokat nyújtott, kétszer is elnyerte az amerikai filmakadémia Oscar-díját, és az Elnöki Szabadság-érdemrenddel, az amerikai elnök által adományozott legjelentősebb polgári kitüntetéssel is elismerték.