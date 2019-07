Schwarzenegger szerelemgyerekét is befogadta az elit

Bár nem viseli apja nevét, úgy tűnik már származásának ténye is elég arra, hogy ajtók nyíljanak meg előtte.

Egy, a hírességek körében kifejezetten felkapott szórakozóhelyen látták barátnőjével.

A 21 éves Joseph Baena eddig azzal került a reflektorfénybe, hogy édesapja, Arnold Schwarzenegger vonásait örökölte, és ő is testépítéssel foglalkozik. Ráadásul mostanában elit körökben forog, s bár nem viseli apja nevét, származásának ténye már önmagában elég arra, hogy ajtók nyíljanak meg előtte – írta a hollywoodlife cikke alapján a hirado.hu.

Arnold Schwarzenegger's son Joseph Baena and his girlfriend are still going strong. https://t.co/OU1bYGBz6s — HollywoodLife (@HollywoodLife) July 6, 2019

Most éppen egy olyan zárt körű függetlenség napi partira volt hivatalos barátnőjével, Nicky Dodaj-zsal, amire csak névre szóló meghívóval lehet bejutni. A Nobuban, amely étterem és szórakozóhely is egyben, a Kardashian-család és Miley Cyrus is szívesen megfordul. Az aznapi buliban pedig nem sokkal Baenáék érkezése előtt Gigi és Bella Hadid is megjelent.

Joseph a csendes Bakersfieldben nőtt fel, de mialatt elvégezte a malibui Pepperdine egyetemet, belekóstolt a nagyvilági életbe.