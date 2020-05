Spike Lee új filmje a Netflixen debütál

A rendező vietnami háborús témájú új filmjét valószínűleg később a mozikban is vetítik majd.

A Netflixen debütál júniusban Spike Lee vietnami háborús témájú új filmje, a Da 5 Bloods.

Lee, aki 2019-ben Csuklyások: BlacKkKlansman című filmje forgatókönyvéért kapott Oscar-díjat, a közösségi médián jelentette be, hogy új produkcióját világszerte a steramingóriás Netflix forgalmazza. A Da 5 Bloods ugyanakkor várhatóan az ősszel kezdődő filmes díjszezonban is részt vesz, és az új Oscar-szabályok alapján nyilván az amerikai filmakadémia díjára is nevezni akarják. Az Indiewire.com forrásai szerint éppen ezért később moziban is vetítik majd a produkciót.

Lee filmjében négy afroamerikai vietnami veterán tér vissza az ázsiai országba. A háborúban elesett szakaszvezetőjük maradványait akarják felkutatni és egy elásott kincset. A film hősei küzdelmeik közepette azzal is szembesülnek, hogy a vietnami háború pusztítása milyen be nem gyógyuló sebeket okozott. A szereplők között van Jean Reno, Chadwick Boseman, Jonathan Majors, Paul Walter Hauser és Delroy Lindo.

A Netflix forgalmazza idén David Fincher Mank című életrajzi drámáját és Ron Howard Hillbilly Elegy című, Amy Adams, Glenn Close és Freida Pinto közreműködésével forgatott filmjét is.

A streamingszolgáltató tavaly tíz Oscar-jelölést szerzett Az ír című Martin Scorsese-filmmel, és elemzők szerint a Da 5 Bloods és az Aranypolgár társ-forgatókönyvírójáról szóló Mank is újabb Oscar-jelöléseket hozhat 2021-ben.