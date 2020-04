Televízión keresztül szólt lakosaihoz II. Erzsébet királynő

A brit nemzet legyőzi az új koronavírus okozta járványt, ha megőrzi egységét és elszántságát – üzente az Egyesült Királyság népeihez intézett vasárnap esti televíziós beszédében a brit uralkodó, aki alig burkoltan a brit nép által a II. világháború idején tanúsított ellenálláshoz és kitartáshoz mérte a jelenlegi helyzetben szükséges magatartást.

II. Erzsébet királynő kijelentette: jóllehet a nemzetre várnak még megpróbáltatások, de „visszatérnek majd a szebb napok, ismét a barátainkkal és a családunkkal lehetünk, megint találkozunk egymással”.

Az uralkodó ez utóbbi kitétele – angolul: we will meet again – egyenes idézet a II. világháború egyik legnépszerűbb, We’ll Meet Again című, a háború előestéjén született hazafias dalából, amelyet Vera Lynn énekelt.

A 103 éves Vera Lynn, akit a királynő négy éve a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatott, a II. világháború idején élő nemzeti intézménnyé vált Nagy-Britanniában: hol édes-bús, hol lelkesítő dalaival brit és szövetséges katonák millióiban tartotta a lelket, és azóta is az egyik legnépszerűbb brit közéleti személyiség.

A vasárnap esti beszéd kiemelkedő jelentőségét jelzi, hogy

a 94. évében járó királynő 68 éve ül az Egyesült Királyság trónján, de mindössze ötödször szólt nemzeteihez soron kívüli televíziós üzenetben.

Először 1991-ben, a Kuvaitot megszálló iraki hadsereg elleni hadműveletek kezdetén, utána 1997-ben, elsőszülött fia, Károly trónörökös akkor már elvált felesége, Diana hercegnő halála után, majd saját édesanyja, a 2002-ben 102 évesen elhunyt Erzsébet anyakirálynő halála alkalmából, végül 2012-ben, a gyémántjubileumon, vagyis trónra lépésének 60. évfordulóján intézett televíziós beszédet népeihez.

Vasárnap esti üzenetében a királynő köszönetet mondott a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) tagjainak és mindazoknak, akik mások gondját viselik.

Köszönetet mondott azoknak is, akik a kormány utasításának megfelelően otthonukban maradnak, ezzel is igyekezve elejét venni annak, hogy még több családnak kelljen osztoznia azok gyászában, akiknek szeretteit a járvány elragadta.

Kijelentette: reméli, hogy az önfegyelem, a jó humorral vegyes elszántság és az egymás iránti megértés továbbra is a brit nemzet jellemzői közé tartozik.

Jóllehet az élet az elkülönítésben időnként nehéznek bizonyulhat, az összes hit követői, és azok is, akik nem tagjai egyetlen felekezetnek sem, felfedezhetik, hogy a helyzet lehetőséget is kínál a lassításra, a megállásra és a visszatekintésre, akár ima vagy meditáció formájában – fogalmazott II. Erzsébet királynő.

Felidézte, hogy először – még hercegnőként – 1940-ben szólt a nemzethez néhai húgával, Margit hercegnővel együtt, a háború elől vidékre evakuált gyerekekhez intézve biztató szavakat. Ma ismét sokan átélik a fájdalmat, amelyet az okoz, hogy el kell különülniük szeretteiktől, de „csakúgy, mint akkor, most is tudjuk, hogy ez a helyes cselekedet” – mondta.

A mostani helyzet azonban mégis más: ezúttal az egész világ összefogott egyetlen közös vállalkozásban, a tudomány hatalmas vívmányait felhasználva, és a siker is közös lesz – hangsúlyozta II. Erzsébet királynő.

A beszédet a London nyugati határában fekvő windsori kastélyban, a királyi család legnagyobb rezidenciáján rögzítették, megfelelő óvintézkedésekkel: a felvételhez használt helyiségben a királynőn kívül csak a BBC televízió egyetlen operatőre tartózkodott, orvosi kesztyűt és maszkot viselve, a stáb többi tagja egy szomszédos szobában dolgozott.

Borítókép: II. Erzsébet királynő beszédet mond a koronavírus-járvány kapcsán 2020. április 5-én