Tizenöt különleges zenekart jelentett be a Fekete Zaj Fesztivál

A jövő nyári bulit megelőzi még idén a Fekete Zaj Tél 2019-es kiadása is december 28-án.

Megérkeztek a hírek a 2020-as Fekete Zaj Fesztivál első fellépőiről: augusztus 19-22. között többek között az Atari Teenage Riot, a Green Carnation, az Oranssi Pazuzu, a Hexvessel, a Soviet Soviet és a Vulture Industries is fellép majd a Mátrában. A fesztiválra már szállásjegyek is kaphatók, és a Zajongók a hagyományokhoz hűen pár nap múlva, az ünnepek között is találkozhatnak, hiszen idén is vár minket a Fekete Zaj Tél, december 28-án a Dürer Kertben.

A minap befutott, első 15 Fekete Zaj fellépő listáját végigböngészve kijelenthetjük: hagyományaihoz híven a mátrai fesztivál jövőre sem egyszerű, könnyed zenéket kínál majd közönségének. A súlyos, és műfajukban legendás underground ikonok viszont minden bizonnyal a fekete lyukakra jellemző erejű tömegvonzással húzzák majd a Sástó partjára a Kárpát-medence komplex zenéket kedvelő lakóit.

A fellépők klipjeiből itt láthatunk egy válogatást:

Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén jelentkező fesztivál megtartja zenei többarcúságát, ami az elmúlt évtizedben mindig jellemző volt rá. Idén erősnek ígérkezik majd az avant-garde, kísérletező kedvű zenekarok jelenléte, hiszen a headlinerek között találjuk a 2016-ban visszatért, és jövőre új lemezt készítő legendás norvég együttest, a Green Carnationt, mely a Light Of Day, Day Of Darkness című 2001-es lemezével örökre beírta a nevét az összetett, progresszív zenei klasszisok közé. Ugyanezt a kiszámíthatatlan, komor, lenyűgöző változatosságot képviseli a holland Gold, míg a Bergenből érkező Vulture Industries egyenesen egy morbid, fekete humorú progmetal kabaréval áll színpadra.

A fentieknél egy bugyorral mélyebbre ránt minket a Zaum zenéje: a kanadai együttes egy sötét átjárót nyit a régiek világába, és monolitikus, doomos mantrákkal, meditatív módon kitartott basszus és dob témákkal vezet körbe a sötétségben, ahol különböző fúvósok, vonósok, szitárbetétek és más hangképződmények jönnek velünk szembe. A finn Oranssi Pazuzu erejét az experimentális megoldások és a kemény témák mellett a választott műfaj adja, hiszen a black metal kereteibe oltva adják elő a space rock és más pszichedelikus műfajok által is megérintett zenéjüket.

A Zajon idén is erős a post-punk vonal: régi ismerősként üdvözölhetjük az olasz Soviet Sovietet, visszatér a Mátrába a török She Past Away, és bemutatkozik egy fiatal svéd csapat, az Isolated Youth is. Ugyanezen a vonalon, de elektronikusabb zenei megoldásokkal dolgozik a szicíliai JuJu, mely Gioele Valenti heavy psych projektje.

A hazánkban rendszeresen fellépő angol dark art rock formáció, az Antimatter ezúttal jubileumi, fennállásának 20 évfordulójáról megemlékező műsorral készül. A hosszabb idő után ismét aktív, és most végre a Zajon is fellépő Linea Aspera a darkwave elektronika szelídebb változatával ringat majd, de a Fekete Zaj igazi elektronikus nagyágyúja idén az Atari Teenage Riot lesz. A szigorú német digital hardcore formáció 2013 után tér vissza a Mátrába, hogy a megszokott radikalizmussal és hangerővel, no meg egy jövő nyárra ígért új lemezzel fenyítsék be a hallgatóságot.

A fesztiválról idén sem maradnak el a természetet, a népzenei hagyományokat, valamint az őseink emlékét ápoló zenekarok. A pszichedelikus, folkzenei hatásokat mutató Hexvesselt a finn erdőségben hozták létre, de zeneiségében az angolszász hidelemvilág is megjelenik, az angliai Leafblade pedig a kelta hagyományokat idézi meg progresszív folk rock zenéjével. A Lucidvox ezzel szemben az egykori keleti blokkból érkezik, így pszichedelikus rockjukban az orosz népzene hatása érződik.

A jövő nyári fesztivált megelőzi még idén a Fekete Zaj Tél 2019-es kiadása: december 28-án a Dürer Kertben 20 koncert lesz majd 4 színpadon, és persze számos nem zenei program, több kiállítás és hajnalig tartó afterparty is várja majd a hazai klubélet színe-javát. A zenekarok között ott lesz többek között a görög Selofan, a Képzelt Város, a Black Bartók, a VHK, az Ørdøg és a Shell Beach is.

Borítókép: az Oranssi Pazuzu zenekar