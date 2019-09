Udo Kier: A rosszfiúk mindig érdekesebbek

Nem érzi úgy, hogy be lett skatulyázva a gonosz szerepekbe.

A legtöbben hollywoodi filmek gonoszaként és horrorfilmek szörnyeként ismerik Udo Kiert, de dolgozott együtt Madonnával, Pamela Andersonnal és Jim Carrey-vel is – írja a Borsonline.

Volt már Drakula, Frankenstein, és többször játszotta Adolf Hitlert is, és az elmúlt 55 évben nagy rendezők állandó színésze volt, de még Jancsó Miklós két filmjében is szerepelt. A 74 éves Udo Kier a 3. Budapesti Klasszikus Filmmaraton alkalmából érkezett Magyarországra és a Borsnak elárulta, egyáltalán nem érzi úgy, hogy be lett skatulyázva a gonosz szerepekbe.

A rosszfiúk mindig sokkal-sokkal érdekesebbek, mint a jók, hiszen az emberek döntő többsége alapból nem tud rossz lenni, ugyanakkor nézni nagyon szereti őket. Az ördög is csak egy angyal, aki nem akart többé angyal lenni – magyarázza a lapnak a világító zöld szemű színészlegenda. – Szerintem, ha rossz ember vagy, nem tudsz rosszfiút játszani – folytatja Kier, aki szerepelt Madonna szexkönyvében, valamint Pamela Anderson erotikus akciófilmjében is.

Madonna mindig önmagát adja. Pamelát is mindenki úgy ismeri, ahogy piros fürdőruhában lassítva fut az óceán partján, és ha úgy akart volna színészkedni, mint Meryl Streep, szörnyű lett volna. És a mellei amúgy is útban lettek volna – mondja nevetve a színész, aki az Ace Venturában is a gonosz főhőst játszotta.

Ahogy megláttam, hogy Jim Carrey milyen intenzív figura, azonnal visszafogtam magam, mert a vásznon nem szabad elnyomni egy ilyen embert.