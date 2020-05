Újabb három híres fesztiválnak mondhatunk búcsút idén

Nem lesz Reading, Leeds és Rock en Seine sem.

A hagyományosan egy időben zajló readingi és leedsi zenei fesztiválok, valamint a franciaországi Rock en Seine is elmaradnak idén a koronavírus-járványi miatt.

A nagy-britanniai fesztiválpiac egyik legmeghatározóbb nyárzáró eseménye augusztus 28. és 30. között lett volna – írja a BBC News. A fesztiválpáros idei húzónevei között volt Liam Gallagher, Stormzy és a Rage Against The Machine.

A szervezők ígérete szerint a két fesztivál 2021-ben visszatér. Az idei rendezvényekre váltott jegyek jövő nyáron is érvényesek lesznek, de vissza is lehet váltani őket.

Mint közleményükben írták, mostanra egyértelmű vált, hogy a két zenei rendezvény megtartása idén kivitelezhetetlen.

A hagyományosan a readingi Richfield Avenue-n tartott fesztivál 105 ezer, a leeds-i Bramham Parkban rendezett fesztivál 75 ezer ember befogadására alkalmas.

A Rock en Seine fesztivált augusztus 29. és szeptember 1. között tartották volna a Párizshoz közeli Saint-Cloud parkban.

A háromnapos rockzenei fesztiválon mások mellett a The Cure és a Rage Against the Machine lépett volna színpadra.

A szervezők reményei szerint 2021-ben visszatér a fesztivál. Addig is a rendezvény egy alternatív formájának megvalósításán dolgoznak. Az idei fesztiválra váltott jegyek árát visszatérítik.

Borítókép: látogatók a tavalyi Rock en Seine fesztiválon