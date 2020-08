Videoklipből derült ki, hogy kisbabát vár a gyönyörű modell

Harmadik gyermekét várja Chrissy Teigen és John Legend.

A héten debütált John Legend legújabb videoklipje, a “Wild”, melyben az “All of Me” mintájára ismételten modell felesége, Chrissy Teigen szerepel. Az egyik jelenetben a házaspár a tengerparton réved a távolba, és jól látszik, hogy Chrissy pocakja gömbölyödik – írja a hirado.hu.

Azonnal találgatások indultak meg, vajon harmadik gyermekét várja-e a sztárpár, melyre hamarosan megérkezett Chrissy reakciója egy aktuális videóval, mely beigazolta a feltételezést – írja cikkében a TMZ.

John és Chrissy első gyermeke, a most négyéves Luna, és fiuk, a kétéves Miles is lombikprogram segítségével született, és vélhetően az új pocaklakó esetében is ez a helyzet.

Borítókép: Chrissy Teigen és John Legend