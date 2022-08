A húszéves Vanessza egy elhúzódó betegség miatt csak az idén érettségizett, de így sem veszítette el az életkedvét. Nem véletlenül vallja, hogy

élj, nevess, szeress.

Most pedig hatalmas élményeket élhet meg, hiszen ő képviseli Somogy megyét a Tündérszépek országos döntőjében. Ami, tekintve, hogy először nem is akart jelentkezni, pláne mesébe illő történet.

− Féltem a kudarctól, de anyukám rávett, hogy nevezzek. Most pedig már nagyon boldog vagyok − mosolyodott el a barna szépség, akit a család, a barátok is támogatnak, segítenek. A közelmúltban a közösségi oldalán osztotta meg, hogy ezzel a versennyel nemrég balesetben elhunyt nagypapájának is szeretett volna bizonyítani.

– Amikor még kisebb voltam, a nagypapám mindig mutatta a lányokat az újságban – emlékezett vissza a Sonline.hu-nak Vanessza. – Elmondta, hogy szerinte szebb vagyok náluk, és hogy mennyire örülne, ha egyszer engem láthatna az újságban vagy egy szépségversenyen. Ez most teljesült, remélem látja fentről, és büszke rám.

Vanessza ráadásul úgy szeretne bizonyítani nagypapájának is, hogy közben nem veszíti el önmagát. Mint fogalmazott, követi ugyan a divatot, szépségkirálynőket is a közösségi médiában, de saját maga szeretne lenni minden téren, nem akar hasonlítani senkire. Ebben neki és a többi döntősnek nagyszerű mentorok segítenek majd a fináléban. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.