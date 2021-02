Előre látta a jövőt a szegedi szépség? Dóri úgy emlékszik a döntőre, mintha tegnap lett volna

Tápai Dóra fantasztikus emlékeket őriz a 2020-as Tündérszépek versenyéről. Ezekből osztott meg most velünk néhányat.

A 17 éves Tápai Dóri Szegedről jutott el a 2020-as Tündérszépek kifutójáig, ahol a döntőben második udvarhölggyé választották. Egy év távlatából elárulta nekünk, hogy szobatársának, a későbbi győztes Tótpeti Lilinek mit mondott a finálé előtti utolsó éjszakán, és hogy hogyan telnek a napjai, miközben az érettségire készül.

– Nagyon hiányoznak a barátaim, osztálytársaim. Jobb lenne a suliban tanulni – sóhajtott fel a szegedi szépség, amikor kérdeztük. Az érettségi és a jogosítvány megszerzése miatt egyébként az elmúlt időszakban kicsit háttérbe is szorította a modellkedést.

–Sok fotós megkeresett a verseny óta. Ha tehetném, biztos neveznék megint a Tündérszépekre! Nagyon jó volt, és szerintem most még jobb lesz, hiszen Kocsis Korinna mellett még két mentor segíti majd a lányokat – utalt arra, hogy az Európa legszebbjének választott háziasszony mellett az idén Eszenyi Eszter és Szarvas Andrea szépségkirálynők is foglalkoznak majd a lányokkal.

– Olyan, mintha nem is egy éve lett volna a döntő – mosolyodott el a második udvarhölgy:

Mindenki mindent megtett értünk. Hatalmas volt a pörgés, ki van a sminkben, ki veszi fel épp a ruhát, de mégis végig figyeltek ránk.

– idézte fel a tv-show-val egybekötött finálét Dóri, aki a versenyzőkkel együtt egy felkészítő táborban tökéletesítette a színpadi mozgást, koreográfiát a döntő előtti napokban. Itt került egy szobába Tótpeti Lilivel.

– Nem tudtunk elaludni. Hülyéskedtünk, és nagyon-nagyon izgultunk. Akkor mondtam neki, hogy figyeld meg, valamelyikünket meg fogják koronázni. Végülis mindkettőnknek jutott egy-egy – mesélte Dóri, aki szerint egyébként mind a megyei fordulóban, mind az első felkészítő táborban mindegyik fotós mindent megtett azért, hogy hamar feloldódjon.