A járvány a Föld bioszférájára is hatást gyakorolt az elmúlt időben

A koronavírus szinte minden területen érezteti a hatását, a gazdaságtól kezdve egészen a Föld bioszférájáig.

A járvány mellé elsősorban csak negatív tényezőket tudunk felsorolni, viszont ha jobban belegondolunk aktuális helyzetünkbe, akár egy új irányvonalat is mutathat annak érdekében, hogy elkerüljük a klímaváltozás okozta legrosszabb forgatókönyvet – írja a Köpönyeg.

A légszennyezés csökkenését elsőnek a NASA egy műholdja észlelte Kína felett. A decemberben kitört járvány hatására január végére Wuhant és a szomszédos városokat teljesen lezárták, ami a hétköznapi élet leállását okozta.

Hasonló forgatókönyv játszódott le a levegőminőség terén Észak-Olaszország térségében is, ahol az ideiglenes leállások szintén erős visszaesést hoztak a nitrogéndioxid kibocsátásában. Madridban tavaly nyáron 14 százalékkal csökkentették az autóforgalmat a csúcsidőszakban, mert az Európai Bizottság már szankciókat helyezett kilátásba, hogy a spanyolok nem teljesítették az EU által előírt légszennyezettségi határértéket – most a járvány miatti korlátozások hatására ott is tovább tisztult a levegő.