A Kvarner-öböl ékességei

Az Adria valószínűtlen kéksége, a tengerből kiemelkedő szigetek buja zöldje, a bóra által lekoptatott sziklák, az öblök természetes romantikája és a part menti mediterrán városok hangulata Horvátországba érkezve először a Kvarner-öbölben érinti meg az embert. Aztán nem is ereszti el, a varázslat egy életre szól. Évről évre visszavágyunk, és mindig találunk felfedeznivalót.

A Kvarner-öböl az Adriának az Isztria-félsziget és a szárazföld hatalmas kanyarulata által határolt része, egybefüggő vízfelületét számos kisebb-nagyobb sziget szakítja meg. A partvidékkel és a szigetvilággal együtt Kvarnernek vagy Kvarner-vidéknek nevezik. A szárazföldön két jelentős város is szorosan kötődik a magyar történelemhez: Fiume – a mai Rijeka – ókori eredetű település, egy ideig a Magyar Királyság, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia része volt. Magyarország legfontosabb kikötőjeként fénykorát élte a Monarchia idején. Jelenleg Zágráb és Split után Horvátország harmadik legnépesebb városa, idén pedig Európa kulturális fővárosa.

Opatija – a magyaroknak Abbázia – pedig a Monarchia nemes urainak kedvenc pihenőhelyeként töltött be fontos szerepet. Ferenc József császár telente a kellemes klímájú üdülőhelyről irányította a birodalmát. Opatija máig megőrizte monarchiabeli patinás városképét és hangulatát, ezért, valamint a Slatina, a parti villák előtt húzódó, gyerekes családok számára is biztonságos strand miatt ma is sokan szeretik.

Opatijából jól megközelíthetők a Kvarner-öbölhöz tartozó szigetek, autóval és hajóval, komppal is. A Kvarner legnagyobb szigetei – Cres, Krk, Pag, Rab és Lošinj – ugyancsak népszerű nyaralóhelyek. Mindegyiket másért érdemes választani, az érintetlen természetet, a lakatlan tengeröblöket éppen úgy megtaláljuk, mint a kényelmes, homokos strandokat, a népes kikötőket, az ódon, római kort idéző kisvárosokat vagy a középkori erődök, templomok műemlékeit.

Krk az Adria legnagyobb szigetének számít, tagolt partjainak hossza csaknem 200 kilométert tesz ki. Vonzerejét nemcsak igazi mediterrán jellege adja, hanem az is, hogy impozáns, 1430 méter hosszú híd köti össze a szárazfölddel. Ezen a szigeten található a különleges Soline-öböl a gyógyiszapról híres Meline stranddal, a hatalmas szikla tetejére épült, festői szépségű Vrbnik városka, a Biserujka-cseppkőbarlang és maga Krk gyönyörű óvárosával, valamint a Frangepán- erőddel.

Rab szigetén az 1,5 kilométer hosszú Rajska plaža a környék legnagyobb és legnépszerűbb strandja, Cres kisvárosában középkori városi kikötő és nagy tengeri kikötő is várja a hajósokat. Rab városa igazi építészeti gyöngyszem, a két részből, Mali és Veli Losinjból álló sziget pedig elsősorban nyaralásra, pihenésre ideális, érintetlen tengeröblökkel, amelyek csak a 30 kilométeres gyalogossétányon vagy hajóval közelíthetők meg. Veli Losinjnál delfi nkutató állomás is működik.