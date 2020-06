Járvány után Szardínián – A magyar származású Patrícia Petrettot kérdeztük, hogy mi a helyzet most a szigeten

A főleg turizmusra épülő gazdasági élet teljesen leállt, de egyre több ország oldja fel a határátlépési korlátozásokat és talán nemsokára a vírus által legjobban sújtott Olaszországba és Szardíniára is ellátogathatunk. Patrícia Petretto, magyar származású hölgyet kérdeztük meg, mi a helyzet most a sziegeten.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Szardínia szigetén milyen szigorú korlátozások léptek életbe a koronavírus-járvány miatt. A kis sziget teljesen elzárta magát, családonként egy fő hagyhatta el a lakást, hogy a szükséges ügyeket elintézze.

A szigeten élő, magyar származású Patrícia Petretto turisztikai szakember mesélt nekünk a Szardínia szigetén uralkodó helyzetről a járvány tavaszi időszaka után és arról, hogy az ott élők, hogyan készültek fel arra, hogy ismét fogadhassák a turistákat.

Hogyan alakul a hétköznapi élet? Volt, ami pozitív irányba mozdult el?

A karanténnak köszönhetően felértékelődött a helyi termékek fogyasztása, friss zöldség, gyümölcsök sajtok, felvágottak az eddig megszokott minőségben és változatlan áron megtalálhatóak az élelmiszerboltokban, éttermekben.

A 3 hónappal ezelőtti időszakhoz képest már lecsendesültek a felvásárlások, kapható liszt, élesztő, és minden jellegű élelmiszer, megszűnt a sorban állás a boltok előtt, visszaállt a régi nyitvatartási idő.

Már nem korlátozzák az emberek mozgását, június 3-tól megszűnt a 14 napos kötelező karantén az egyéb régiókból érkezők számára. A tömegközlekedés is visszaállt a megszokott rendbe, nagy feliratokkal jelzik az utasok számára, hogy tartsák be az 1 m távolságot a járatokon.

Milyen az általános hangulat és az éjszakai élet?

A karantén feloldása után a helyi fiatalok természetesen azonnal vágytak egy Mojitóra, Aperol Spritzre. Erre van lehetőség, de korlátozásokkal. Megengedett a helyben történő fogyasztás, de az italok elvitele nem. Egy-egy zenés, szabadtéri kávézó a tengerparti sétányon hamar megtelik, de a naplementében garantált az élmény.

Milyen vendéglátóhelyek nyitottak ki és milyen óvintézkedéseket vezettek be?

Már megnyitott néhány hotel, kemping, vendégház, ahol ózonnal fertőtlenített szobák, sterilizált kulcsok, folyamatosan fertőtlenített recepciók, hallok várják az érkező turistákat. A medencehasználathoz természetesen nem fog kelleni a maszkok viselése, a törölközőket gyakrabban cserélik, újfajta fertőtlenítőmosásokat vezettek be. Megnyitottak az éttermek, kávézók (nem csak a terasszal rendelkezők) ahol a vendégek maszk és kesztyű nélkül étkezhetnek, amely már csak a belépéshez szükséges. A pincérek maszkban szolgálnak fel, egyre többen alkalmazzák az online foglalási rendszereket, online elérhető, QR kódos menük alatt olvashatóak a friss halak, tengeri herkentyűk listája. Kinyitottak a híres, olasz, kézműves fagylaltozók, igaz csak egyesével lehet bemenni, de ez mindössze csak néhány perc késedelmet jelent.

A strandok, napernyőbérlések is felkészültek az utasok fogadására, nagyobb tér biztosított az ernyők között, esetenként online foglalási rendszerekkel, amely az étel és italfogyasztásra is vonatkozik. A szabadstrandokon felhívják a vendégek figyelmét a távolságtartásra, maszk nélkül igénybe vehetőek, de egyes turisztikai központ dolgozik az online-foglalási rendszerek kialakításán, kontrollok bevezetésén. Remek hír, hogy a szolgáltatók nem emelték fel áraikat, a 2019-es árlista lépett életbe.

Ha a későbbiekben egy turista az óvintézkedések ellenére megbetegszik, mi várhat rá?

Szardínia stratégiai tervet készít az esetleges újabb megbetegedések kezelésére, a megbetegedett turistát a vele utazókkal együtt karanténba helyezik. A szigeten több kórház is készen áll a fogadásra, bár a kórházak a március-májusi időszakban sem dolgoztak teljes kapacitással. A szigeten mindössze 1300 fertőzés történt 3 hónap alatt, de már napok óta nem regisztráltak újabb fertőzést.

Milyen feltételekkel lehet majd Szardíniára utazni?

Az turistáknak egy 2 oldalas űrlapot kell majd kitöltenie és online visszaküldenie a régió részére majd kinyomtatva bemutatnia a repülőtéren. Várhatóan a közeljövőben egy mobilapplikáció létrehozása a turisták részére, de erre még várni kell.

A repülőjáratokra lehet foglalni, de a foglalás még kétesélyes. Szardínia repülőtere június 3-án megnyitott, egyenlőre csak az ország által garantált belföldi járatok és kompok közlekednek június 15-ig, a privát szolgáltatók csak ezután indíthatják el járataikat.

Szardínia június 25-től fogadja a nemzetközi járatokat. Innentől kezdve a küldő országoktól függ, engedélyezik-e a gépek le- és felszállását illetve kötelezik-e az Olaszországból hazatérő utasokat karanténra.

Spanyolország már feloldotta a megszorítását, Ausztria még nem, de valószínűnek tartom hogy a következőidőszakban ők is további enyhítéseket vezetnek be. A magyar utasokra hazatérésük után egyelőre két hét karantén vár, bár de hamarosan enyhíthetnek a megszorításon, ahogy Horvátország felé is megnyitották a határt.

