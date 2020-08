Minden korosztálynak tartogat szabadidős programokat az alföldi város

A családok álma a közös nyaralás. Az idei rendkívüli körülmények között nem könnyű megtalálni a legalkalmasabb helyszínt, ahol mindegyik korosztály jól és biztonságban érezheti magát. A népszerű alföldi fürdőhely ideális választás lehet.

Hajdúszoboszló az utóbbi évek ben Budapest és Hévíz után a harmadik helyre került fel az ország turisztikai népszerűségi ranglistáján, ami éppen annak a többgenerációs kínálatnak köszönhető, amely az egyedi összetételű, különleges gyógyvizére alapozva a városban létrejött. Páva-Vajna Ferenc geológus, a magyar hévízkutatás úttörője nevéhez fűződik az 1925-ben végzett kutatófúrás, melynek révén a Debrecen és a Hortobágy közelében található, korábban betyárok által fenyegetett település látványos fejlődésnek indult.

A meleg vizes fürdő 1927- ben nyitotta meg kapuit: neves kutatók szerint „a hajdúszoboszlói víz ötszörösen hígított tengervíznek tekinthető, és nem más, mint a triász kori tenger felidézett szelleme”. Mivel a tudományos vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy a Hajdúszoboszló alatt elterülő vízbázis összetétele a maga nemében egyedülálló, viszonylag gyorsan meg születtek a gyógyászati hasznosítással kapcsolatos elképzelések is.

Napjainkban a fürdőkomplexumban minden megtalálható, ami a modern gyógyászat, a wellness és a strandolás, valamint az élményfürdőzés fogalmát kimeríti. A mediterrán hangulatú, homokos strandon tizenöt medencében csobbanhatunk. A gyógyfürdő medencéit főként az idősebb korosztály kedveli, különböző gyógykezelések igénybevételére is lehetőség van. Az akvapark tizenöt különböző méretű és formájú csúszdájával a fiataloknak nyúlt élményeket, a 6–12 éveseket pedig több medence hívja kalandozni. Az idei szeszélyes nyárban Hajdúszoboszlón akkor sincs baj, ha esik az eső: az Aqua-Palace élményfürdő attrakciói a nyaraló családok minden tagját képesek elvarázsolni.

Az egész napos fürdőélmények után a hangulatos esti séták, a kisebb szabadtéri koncertek is hozzátartoznak az élményekben való „fürdőzéshez”. Emellett célszerű a város kulturális nevezetességeivel is megismerkedni. A Bocskai Múzeum Szoboszló öröksége: föld – kard – víz című helytörténeti kiállítás a város történetét mutatja be, Retró ’70–89 címmel pedig a régió legnagyobb és leggazdagabb magán-retrókollekcióját láthat juk. Emellett a Régiségek Tájháza, a Gazdaház és a Harangház bőséges látnivalót kínál. Érdemes a katolikus, a református és a görögkatolikus templomokat is megtekinteni, valamint a helyi gasztronómia fenséges ízeit felfedezni a város jó színvonalú éttermeiben.