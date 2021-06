Normafa – A főváros tüdeje

A megfogalmazásban semmi túlzás nincs. Budapest kivételesen szerencsés fekvésű nagyváros, a Duna jobb partján gyönyörű, erdő borította hegyek övezik, amelyek nemcsak a levegő tisztaságáról gondoskodnak, hanem könnyen elérhető kikapcsolódást is nyújtanak.

Aligha van még egy olyan város a világon, amelynek területén több mint húsz hegy és domb található, ráadásul nem égbe nyúló hegycsúcsok, hanem kirándulásra alkalmas, száztól maximum ötszáz métert meghaladó magassá­gúak. A legmagasabb közülük az 529 méteres János-hegy, amely nem véletlenül az egyik legnépszerűbb kirándulóhely: a tetején található Erzsébet-­kilátóról gyönyörű panoráma a jutalma annak, aki felmegy a 101 lépcsőfokból álló csigalépcsőn.

Erzsébet királyné 1882-ben tett itt látogatást, ezért róla nevezték el. A János-hegyet érinti a budai hegyek között zakatoló kisvasút, amelyen gyereknek és felnőttnek egyaránt élmény az utazás. Guinness-rekordnak számít, hogy a gyermekvasút 11,2 kilométeres vonalán, a Széchenyi-hegy és a 235 méterrel alacsonyabban elhelyezkedő Hűvösvölgy között 10–14 éves gyermekek teljesítenek szolgálatot.

Az adótornyokról messziről felismerhető Széchenyi-hegyre visz fel a különleges fogaskerekű vasút is. Az attraktív libegő az 1970-es évektől áll a kirándulók szolgálatában, Zugligetről indul és a János-hegyet a Normafával összekötő ­Hármaskút-tetőre szállítja az utasokat, télen a síelőket. A kötélpálya 1040 méter távolságot és 262 méter szintkülönbséget hidal át, miközben a libegőzők gyönyörködhetnek az alattuk fekvő város látképében.

A főváros legismertebb kirándulóhelye a Svábhegyen lévő Normafa, amely a szabadban való sportolás híveinek kedvenc helye. Nevét egy több száz éves bükkfáról kapta, amellyel egy villámcsapás végzett, emléktábla emlékeztet rá.

A budai hegyek a budai kerületeken kívül is nyújtóznak és nagyszerű túralehetőségeket kínálnak. Behálózzák a túraútvonalak, kedvenc úti cél a hegyvidék legmagasabb csúcsa, az 559 méteres Nagy-Kopasz, tetején kilátóval, Páty, Nagykovácsi és Telki határában. Számtalan kilátó és természetes szikla megmászása jelent még kihívást, miközben sok kultúrtörténeti emlék is utunkba kerül. Érdemes felfedezni a Pálvölgyi- és a Szemlőhegyi-barlang mesés világát is.

Csábító a növény- és állatvilág, az erdők, a fennsíkok olyan ritkaságot is rejtenek, mint például a csak itt élő, fokozottan védett pilisi len. A hegyvidék jellegzetes állatait, madarait a Budakeszi Vadasparkban lehet közelebbről is megismerni.

– A budai hegyek természeti értékeit nemcsak a fővárosiak és a környék lakói élvezik, az ország minden részéről érkeznek látogatók, nyugalomra vagy aktív kikapcsolódásra vágyó, túrázni szerető családok, hosszú hétvégére vagy többnapos, akár -hetes szabadságra is – tudtuk meg Kovács Gyöngyitől, az erdők karéjában elhelyezkedő, többhektáros természetes parkban található hotel kereskedelmi és marketingmenedzserétől.

A „Zöld Hotel” minősítésű szálloda természetközeli életérzést sugalló tájvédelmi körzetben helyezkedik el, beleolvad a budai hegyek nyugalmat árasztó környezetébe. Megkapta tavaly „Az év kutyabarát szállodája” címet is, hiszen ebben a hotelben nemcsak a gazdik strandolhatnak, a négylábú szállóvendégeknek is külön fürdőmedence jár!

