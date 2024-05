Immár 16. alkalommal rendezték meg Vásárosmiskén az Orbán-napi ünnepséget, melyet ezúttal V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő nyitott meg.

- Mindig mosolygok, amikor azt hallom, hogy a nagy vármegyeszékhelyeken szidják és félik Szent Orbánt, miközben a kis Vásárosmiskén már rég összebarátkoztak vele – fogalmazott V. Németh Zsolt, aki hozzátette: nem véletlenül van a vasi település címerében akkora szőlőfürt, amit két derék legény is alig bír el.

A továbbiakban az államtitkár kitért arra is, hogy a környéken már a középkor óta folyik szőlőtermelés, és az itteni gazdák istenfélő emberek voltak mindig is, ezt bizonyítja, hogy az 1700 évek végén egy kápolnát is emeltek a szőlőhegy lábához. Így pedig teljesen érthető, hogy az Orbán-napi ünnepségek rendre ökumenikus istentiszteletet, közös főzést, valamint borversenyt is magukba foglalnak.