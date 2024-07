– Ahhoz, hogy mondjuk egy napot ólomkötényben, hőségben álljunk végig, azért tényleg jó erőnlét kell. Ráadásul orvosként mi nem hibázhatunk. Rendesen el is fáradunk a nap végére. Ügyeletben ez még hatványozottabban igaz – engedett némi betekintést az egészségügyi pálya nehézségeibe dr. Rosanics Péter.

Nem tartja magát reneszánsz embernek, de a művészetek is közel állnak hozzá

Hozzátette: a hivatása mellett szerencsére nagyon sok minden másra is jut ideje, többek között a művészetek egészen széles skálájára.

- Nem tartom magamat reneszánsz embernek, de a művészetek mindig is érdekeltek, belső békét adnak. Az értéket pedig, bármely területről „érkezik” is, becsülni kell, legyen az akár a balett, avagy éppen mondjuk a táncon belül egy másik, könnyedebb műfaj. Ezek szemet-lelket gyönyörködtető dolgok. Hozzáteszem, én ezeket nem művelem, csak csodálattal szemlélem – fogalmazott a doktor, akihez az irodalom is egészen közel állt. Ráadásul azt „mívelni” is szereti.



– Gyerekkoromban én voltam az osztály ügyeletes versmondója, és a költészet szeretete máig meg is maradt. Balló László barátom hatására pedig még fel is lángolt nálam az irodalom iránti vonzalom. Baráti társaságban szívesen olvasok fel a kedvenceim közül, lélek­emelő dolog ilyen közösségekhez tartozni. Petőfi Sándoron és Arany Jánoson nőttem fel, nekem Ady Endre már kicsit új volt. De József Attilát is nagyon szeretem, és kifejezetten kedvelem azokat, akik ezektől a költőktől professzionális színvonalon adnak elő. Legyen az például Hobó, Jordán Tamás, avagy éppen bárki más – adott némi betekintést az ízlésvilágába dr. Rosanics Péter.

– Szerencsére a gyermekeimnél az a bizonyos mag jó talajba hullott. Ezt bizonyította például a kislányom, amikor 11 esztendős korában már Hemingway írásait olvasta. De a zene szeretete is fontos a családunkban. Nagy bánatom, hogy igazából egy hangszeren sem tanultam meg játszani. De ebben a műfajban is mindenevő vagyok. Életem egyik legnagyobb élménye például Presser Gábor 75. születésnapján megtartott koncertje volt – zárta szavait. Búcsúzóul hangsúlyozta: – Ép testben, ép lélek! De nemcsak a testnek, hanem a léleknek is szüksége van minőségi „táplálékra”.