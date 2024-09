Gráf Ernő hétszer szökött meg a fogságból, mire nyolcadszorra sikerült

- Nem volt egyszerű, míg apu is odaért, mert hétszer szökött meg, míg Burgba igyekezett, és mindig megfogták, elkapták az oroszok. Mivel térkép volt nála, kémnek gondolták. De leleményes volt, és erős elhatározása volt, úgyhogy nyolcadszor sikeresen megszökött az oroszok fogságából. Még a jegygyűrűjét is magával tudta hozni, erre büszke volt. A hátizsákja sarkbába tette bele, és amikor ellenőrizték és ki kellett rázni a zsákot, mindig megfogta a gyűrűt, úgy rázta meg, hogy az nem esett ki. Anyu is megőrizte a gyűrűjét.

Szigeti Magda azért kezdte festeni a gyermekeit, mert nem volt fényképezőgépük

- 1946-47-48-ban a határ szabad volt, lehetett idemenni, odamenni. Apu Vaskeresztesre járt tanítani. Anyu velünk volt a dombon, ő nem tanított. Egyszer csak jött a hír, hogy lezárják a határt, és akkor úgy döntöttek, Magyarországon maradunk. Átjöttünk Burgból. Aput Vépre helyezték. Anyu ott kezdett el festeni. Nem volt fényképezőgépünk, anyu meg akart örökíteni minket, gyerekeket. Ahogy nőttünk, különböző életkorunkban is lefestett minket. Tíz évig, 1955-ig éltünk Vépen.

Vépre, majd Jákra költöztek

- Vépen a szüleim nagyon aktívak voltak. Apu kántortanító volt, a templomban is orgonált. 1949-ig ez megengedett volt. Utána állandóan zaklatták őket. A szüleim nagyon vallásosak voltak. Megfogadták, hogy ha a háború után újra találkoznak, mindennap templomba járnak, imádkoznak, rózsafüzért mondanak. A rendőrség állandóan zaklatta őket. 1955-ben addig fajult a dolog, hogy Vépről elhelyezték aput Szalafőre. El is ment, de aztán visszajött, hogy inkább elmegy vagont rakni, de nem jár el oda. Jákra helyezték, kaptunk ott egy szolgálati lakást, a nyolcadikat már ott fejeztem be. 1956-ban az iskolaigazgatót el akarta tenni láb alól a jáki ellenzék. Odamentek az ablaka alá, és kiabáltak, meg zörgették az ajtót, hogy „fölakasztunk”.