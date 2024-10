Ebéd után Buzás Jenő igazgató köszöntötte az ostffyasszonyfai iskola pályaavató ünnepségén összegyűlteket. Felidézte: két éve született meg az álom a sportpálya építéséről, többek között abból a megfontolásból, hogy a felső tagozatos diákoknak ne kelljen a 45 perces testnevelés óra egy részét azzal tölteniük, hogy kiérjenek a viszonylag messze található sportpályára; a szabadidős foglalkozást töltő napközisek ne poros kavicson játsszanak az udvaron, a mini kézilabdához pedig ne a sarkukkal kelljen meghúzni a hatos vonalat.

Ostffyasszonyfai iskola: a felső tagozat udvarán égető szükség volt egy tartós burkolattal ellátott sportpályára

Fotó: Szendi Péter

Hatalmas összefogással épült sportpálya az ostffyasszonyfai iskola felső tagozatának udvarán

Égető szükség volt tehát egy tartós burkolattal ellátott sportpályára. 2022-ben beadott pályázatuk nem nyert. A továbbiakban a szülői közösség óriási lelkesedéssel vetette bele magát a pénzügyi alapok megteremtésébe: fantasztikus és kitartó szervezőmunkát végeztek, amelynek révén a pálya építéséhez 1,7 millió forinttal járultak hozzá. Fenntartójuk, a Sárvári Tankerületi Központ vásárolta a pálya felszerelését, és a helyi önkormányzattal közösen megteremtették a pálya építtetésének és üzemeltetésének törvényes alapjait. Jelentős összegű támogatói felajánlások is érkeztek. Ezekkel párhuzamosan olcsó és minőségi munkát végző kivitelezőt találtak, aki újjáépítette a távolugróhelyet is. Összesen több mint 3,4 millió forintból épült fel a pálya – mondta az igazgató, és a tanulók és kollégái nevében is köszönetet mondott.