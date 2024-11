A terjeszkedés

2000 decemberére a logopédia mellett már folyt az angol oktatás. A következő év februárjáig több mint száz angolul tanulójuk gyűlt össze csak Szombathelyről. A logopédiai praxist végül Mariann átadta az egyik volt tanítványának. Onnantól egyre terjeszkedtek, franchise vállalkozást indított a 2000-es évek közepén: ezáltal 15 magyarországi városba, sőt még Cambridge-be is eljutott a nyelviskola létrehozásának módszere. A Know-how-t Magyarországon 15 partnernek, ezenkívül külföldön Németországba és Ausztriába is továbbadták már. A Covid előtt fizikailag öt városban voltak jelen, azóta Tokiótól Los Angelesen át Észak-Írországig és Svájcig a világ számos pontján működnek, továbbra is szombathelyi központtal magyarok online nyelviskolájaként.

Több alkalommal jártak Angliában tanulmányúton, ahonnan az angol vidék hangulatát hozták el.

Ők szervezték az első Halloween-bulikat, felvonulásokat Szombathelyen,

sok közösségépítő rendezvény fűződött a nevükhöz.

A tanárok egy szoftver segítségével mindenkivel külön foglalkoznak. Folyamatosan keresnek újabb kollégákat adminisztratív és tanár oldalon is – Budapesten épp a bővülés szándékával nyílt menedzsmentközpontjuk, mondja Mariann. Úgy véli, megelőzték a kort az online világ tekintetében is. Ezt a Covid hozta el: mindössze 3 napot voltak zárva, egy hónap alatt álltak át az online oktatásra. Forradalmian új online nyelvoktató szoftvert fejlesztettek, amelyhez a rendszerek már korábban is rendelkezésre álltak. Ezt csiszolják tovább, még felhasználóbarátabbá.