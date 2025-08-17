augusztus 17., vasárnap

Vas Népe

2 órája

Irányba állni újra, újra meg újra

Címkék#életszemlélet#önmunka#pillanat

Horváth Nikoletta
Fotó: VN-archív

Sokan azt gondolják, hogy a pozitív életszemlélet vagy megadatott, valaki már az anyatejjel magába szívta, vagy veszett fejsze nyele az egész, esélytelen megtapasztalni. Mekkorát tévednek! Az, hogy próbálunk minden helyzetben az érem fényesebbik felére koncentrálni, nem valamiféle beazonosíthatatlan agybaj vagy éppen születéskori kiváltság, hanem tudatos önmunka. Azt ne gondolja senki, hogy egy-egy negatív szituációban olyan könnyű pozitívnak maradni. Sőt! Őszintén sokszor nem is kell, mert az már valahol az őrület határa, amikor mindenen csak nevetünk. Ha már itt tartunk, az is hatalmas tévedés, hogy a pozitív szemlélet valamiféle infantilis bohócugrándozás a csillámpónis felhőkön, de ez legyen majd egy következő írás tárgya. Az, hogy az életünkben, a mindennapjainkban, kezdve a legegyszerűbb történésekkel, a legapróbb dolgokkal, folytatva a nagyobb falatokkal, milyen viszonyulást, nézőpontot, mondhatni szemüveget veszünk fel, a saját döntésünk. Nem egyszeri elhatározás, szóval nem olyan, amire egyszer elszántuk magunkat és úgy maradtunk. Nem. Minden alkalom alkalom a döntésre, a másképp döntésre. Ez azt is jelenti, hogy minden egyes nap minden pillanata esély az újrakezdésre, a megfelelő irányba fordulásra újra, újra és újra. A pozitív életszemlélet nem infantilis bohócugrándozás csillámpónis felhőkön.

