A babavárásba a nagy testvért is vonjuk be!

Mennyi az ideális korkülönbség a testvérek között? Mikor jöhet a kistesó?

Kutatók arra jutottak, hogy legalább két év korkülönbség szükséges a gyermekek ideális értelmi fejlődéséhez. Ebben az esetben a másodikként érkezőnek sokkal jobbak lesznek a tanulási képességei, mint ha ennél hamarabb születne meg – állítják a Notre Dame Egyetem kutatói. Konkrétumokat is megfogalmaztak: jobban fog olvasni, és a matematikát is könnyebben elsajátítja majd. Az eredmények bár nem meglepőek, de mégsem szabad belőle általános következtetéseket levonni, mert személyesen is találkoztam olyan ötéves gyermekkel, aki a karantén idején tanult meg olvasni nagyobb testvérétől. A kis korkülönbségű gyerekek szülei jellemzően nem emiatt keresnek meg, hanem a testvér érkezése miatt kialakult családi diszharmónia okán. Épp, mikor másfél évesen a nagy számára kinyílik a világ, tanulná az együttélés szabályait, hogy mi veszélyes, az érzelmi intelligencia is kezdene kibontakozni, akkor lesz a legnagyobb az édesanya pocakja, esetleg már nehezebben mozog, kisebb a türelme a rossz közérzet miatt, vagy épp egész nap szoptat, altat, netán a hasfájós kistesót próbálja megnyugtatni, az alvásmegvonás miatti fáradtságról nem is beszélve. Ember legyen a talpán, aki ebben a megterhelő időszakban pedáns következetességgel tudja kezelni a dackorszakot, és az önállóság, az akarat első, sokszor szélsőséges megnyilvánulásait. Biztosan van, akinek ez is sikerül, de nem ez a többség.

Fontos, hogy a nagy testvért mindig vonjuk be a babavárásba! Hiszen nemcsak kistesó, hanem nagytesó is születik. Új szerepet kell elsajátítania az elsőszülöttnek, és megtalálnia önmagát az új rendszerben. Ha azt tapasztaljuk, hogy egy gyermek a születendő kistesóval – vagy bármilyen más új szituációval, például bölcsivel, ovival – kapcsolatban elutasító, akkor a legtöbb, amit tehetünk, hogy információkkal látjuk el. Magunkkal visszük az ultrahang-vizsgálatokra, együtt választjuk ki a babaholmikat, vagy épp a nevet, közösen rendezzük be a szobát.

Ne feledjük, a gyermekek szeretetteljesek, a viselkedési mintákat pedig mindig a szülőktől lesik el. S ha szülők energiáit nem a dühkitörések kezelése emészti fel, akkor jut idő a gyermekek fejlesztésére is.

Jagodits Zsuzsa life és gyermek coach