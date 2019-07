A Közösen a Kutyákkal Egyesület kampányt indított a kutyagumi ellen

A Közösen a Kutyákkal Egyesület kampányt hirdet a tisztább utcákért. A kutyagumi ugyanis folyamatos gondot jelent szinte minden városban. Hamarosan azonban új, speciális kukákat telepítenek Kőszegen.

Egyre több gazdi figyel már arra, hogy sétáltatáskor legyen nála zacskó, és ne hagyja az eb ürülékét az utcán. Az üzenet ugyanakkor, úgy tűnik, még nem jutott el mindenkihez.

Prim József, a Közösen a Kutyákkal Egyesület alapító tagja elmondta: a Szedd fel, dobd el! címmel elindított kampányban nemcsak a figyelemfelhívás a cél: tesznek is azért, hogy könnyebb legyen az állattartóknak. Speciális kukákat vásárolnak és helyeznek ki a városban. Ezeken matrica hirdeti majd, hogy mi célból telepítették őket.

Ráadásul zacskókat is tesznek rájuk, így ha valaki éppen elfelejtette feltölteni saját készletét, akkor sem lehet érv, hogy miért ne hajoljon le a kutyagumiért. Az első tesztdarab műanyagból készült, most a kőszegi önkormányzattal egyeztetnek arról, hogy megfelelő-e a prototípus. A város egyébként örömmel fogadta a kezdeményezést – tette hozzá Prim József.

Az első ilyen különleges kuka hamarosan meg is jelenik majd a vasi kisvárosban. Ezután pedig – pénz függvényében – folyamatosan készülnek majd az újabb és újabb darabok.

Az Abért-tó környéke is kedvelt kutyasétáltatóhely, de itt is kevés a szemetes. A tó köré alumíniumból készült kukákat tesznek ki, szintén a kutyásoknak. Ezekbe a gyűjtőkbe természetesen más szemetet is lehet majd dobni, így remélik, hogy általánosságban is nagyobb lesz a tisztaság a környéken.

A Kőszegi Várszínház nyári társulatának több tagja is szerepel az egyesület Facebook-oldalán látható rövid videóban. Trokán Anna, Grisnik Petra, Szilágyi Csenge, Göttinger Pál, Némedi Árpád és Rózsa Krisztián azt mondja: ők bizony mindig felszedik négylábú társuk után.